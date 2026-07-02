El Ayuntamiento de León prevé aprobar en los próximos días un presupuesto de 173 millones, "uno de los más ambiciosos"

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha asistido este jueves a la Asamblea General de la Asociación Leonesa de Edificación y Obra Pública. - EUROPA PRESS

LEÓN, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha manifestado este jueves que durante la primera quincena del presente mes de julio el Ayuntamiento prevé aprobar de manera inicial en un pleno extraordinario el presupuesto para 2026, que, según ha avanzado, estará dotado de 173 millones de euros y contará con un capítulo de inversión que rondará los 20 millones de euros, por lo que es uno de los presupuestos "más ambiciosos" del municipio.

Según ha explicado, este mismo jueves ha mantenido una reunión con servicios técnicos y con los portavoces de los grupos políticos municipales para avanzarles el anteproyecto del presupuesto. "Es esencial y básico tener un presupuesto. Sin un presupuesto no se puede funcionar, existe una parálisis en muchos aspectos de la gestión que penaliza fundamentalmente a los ciudadanos, a la prestación de nuestros servicios y a la calidad de vida que ellos tienen", ha apostillado.

El regidor ha concretado que el anteproyecto contempla un importe de 173 millones de euros, por lo que es "uno de los más ambiciosos" con los que ha contado el municipio, al menos desde que él está al frente del Consistorio.

El objetivo de las cuentas para 2026 es poder dar continuidad a los proyectos, la acción, los servicios públicos y, ante todo, otorgar estabilidad a diferentes sectores, que presentan "serias dificultades" para mantener sus programas y proyectos con un presupuesto prorrogado.

"RELANZAMIENTO" DE TODOS LOS PROYECTOS

"Espero contar con la colaboración de los grupos políticos porque es un presupuesto muy importante para la ciudad. Como saben, como consecuencia de algunos problemas sobre todo derivados de la tasa de basura, nos obligó a suspender algunos contratos, a paralizar algunas obras, algunos proyectos", ha señalado, para añadir que el presupuesto que se plantea para 2026 significa el "relanzamiento" de todos los proyectos y de la actividad de la ciudad.

Diez ha insistido en que "no se puede estar un presupuesto prorrogado indefinidamente" y ha apuntado que los meses en los que el municipio no ha podido aprobar las cuentas han sido "realmente duros" desde el punto de vista de la gestión. Continuar sin presupuesto supondría prorrogar el de 25 un año más en 2027, lo cual resultaría "terriblemente complejo".

Finalmente, Diez ha confiado en contar con el apoyo y el respaldo todos los grupos políticos con representanción en el Ayuntamiento para la aprobación inicial de las cuentas de 2026.

El alcalde de León se ha pronunciado de este modo en la sede de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), con motivo de su presencia en la Asamblea General de la Asociación Leonesa de Edificación y Obra Pública (Aleop).