El Ayuntamiento de León proyectará 'La juventud' de Sorrentino este jueves en el Cine de Verano

LEÓN 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León proyectará la película 'La juventud', de Paolo Sorrentino, este jueves, 6 de agosto, en el Cine de Verano del paseo de Quintanilla.

La proyección comenzará a las 22.00 horas y tendrá lugar en este enclave al aire libre en el marco del Cine de Verano, que se encuentra dentro de la programación del Festival 'León, Cuna del Parlamentarismo' de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, este 6 de agosto, los espectadores de la sala del paseo de Quintanilla podrán disfrutar de 'La juventud', comedia dramática de 2015 con guion y dirección del italiano Paolo Sorrentino que reflexiona sobre la vejez y el paso del tiempo, y cuenta con Michael Caine, Harvey Keitel, Rache Weisz, Paul Dano y Jane Fonda en su elenco.

En 'La juventud', Michael Caine interpreta a un gran director de orquesta que pasa sus vacaciones en los Alpes junto a su hija y su amigo director de cine (Harvey Keitel) al que le cuesta acabar su última película.

El músico hace tiempo que ha abandonado su carrera, pero recibe la visita de un emisario de la reina Isabel de Inglaterra que intenta convencerlo para que dirija un concierto con motivo del cumpleaños del príncipe Felipe en el Palaio de Buckingham.