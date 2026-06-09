El Ayuntamiento de León reparte más de 2.000 plantas con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha participado en el reparto de plantas efectuado en la Plaza de la Pícara Jutina con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha repartido este martes más de 2.000 plantas procedentes del vivero municipal en las plazas Pícara Justina y Juan de Austria con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el pasado día 5 de junio.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha participado en la entrega de macetas a las personas que se han acercado al punto de reparto ubicado en la plaza Pícara Justina, mientras que el concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete, ha estado en el punto de la plaza Juan de Austria.

Las más de 2.000 plantas que se han repartido son todas de exterior y resistentes, que nacen en primavera de las variedades tagete o clavel chino, celosía, cana y geranio. Estas son algunas de las que se plantan en temporada estival en parques y zonas verdes de la ciudad, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Las Naciones Unidas establecieron el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente con el propósito de resaltar que la protección y el cuidado del entorno natural son esenciales para el bienestar humano y el progreso económico global.

El tema de 2026 se ha centrado en el hecho de que la acción climática va más allá de la reducción de emisiones de carbono: implica transformar los sistemas que sostienen nuestras economías y reconstruir nuestra relación con el clima.

La conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente brinda una ocasión para que individuos, empresas y comunidades amplíen su comprensión y adopten medidas responsables orientadas a la protección del medio ambiente.