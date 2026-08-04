Ayuntamiento de León repartirá desde mañana gafas para ver el eclipse del 12 de agosto

Gafas para ver el eclipse. - AYTO DE LEÓN

LEÓN 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León repartirá desde este miércoles, y de forma gratuita, gafas para ver el eclipse del próximo 12 de agosto.

El reparto, hasta agotar existencias, se hará en horario de 09:00 a 14:00 horas tanto en Espacio Joven Vías (avenida Padre Isla 48) como en las Oficinas de la Concejalía de Juventud (calle Joaquina Vedruna 12 bajo). Se trata de unas gafas homologadas y con la certificación CE.

Asimismo, desde el área de Juventud del Consistorio también se ha puesto en marcha otras iniciativas para dar a conocer entre los jóvenes el eclipse del 12 de agosto como una charla divulgativa 'El origen del universo'.