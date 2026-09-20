El Ayuntamiento de León se suma al Día sin Coche con autobuses urbanos gratuitos el 22 de septiembre

LEÓN, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León se suma el próximo martes, 22 de septiembre, al Día sin Coche, una iniciativa enmarcada en la Semana Europea de la Movilidad que se ha venido desarrollando en la ciudad desde el pasado miércoles con diferentes propuestas técnicas, educativas y lúdicas destinadas a concienciar a la ciudadanía de todas las edades sobre la importancia de construir un modelo de ciudad más saludable, limpio y seguro.

La Semana Europea de la Movilidad culmina el 22 de septiembre con el Día sin Coche, una jornada con transporte gratuito en las líneas de autobuses urbanos durante toda la jornada.

Por la tarde, entre las 17.00 y la 21.00 horas habrá actividades para toda la ciudadanía con los juegos XXL de madera en la avenida Ordoño II.

Concluirá el día con los 'Chiquivolantes' en la cancha del paseo de Salamanca, junto campo de fútbol Emilio González, a partir de las 17.00 horas.

Previamente, el lunes 21 estará dedicado al Día de la Seguridad Vial, un día en el que se desarrollará una campaña escolar de promoción del transporte público urbano y una visita escolar al Parque Infantil de Tráfico.

También habrá una nueva edición de 'Chiquivolantes', en este caso en el parque de Gloria Fuertes desde las 17.00 horas.

Por otro lado, con motivo del Día sin Coche, el 22 de septiembre habrá restricciones al tráfico en Gran Vía San Marcos, entre la plaza de Santo Domingo y la plaza de la Inmaculada entre las 9.00 y las 21.00 horas.

Quedarán exentos de la restricción el transporte público, el acceso a garajes de las personas residentes y los servicios esenciales.