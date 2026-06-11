El Ayuntamiento oferta 320 plazas en el programa estival Segovia Joven 2026, con 75 plazas en los barrios incorporados

El concejal de Juventud, Sergio Calleja. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha puesto en marcha una nueva edición del programa de actividades estivales Segovia Joven 2026, que ofrecerá un total de 320 plazas para niños, niñas y adolescentes entre los meses de junio y agosto, entre las que se han incorporado 75 plazas para actividades en los cinco barrios incorporados de la ciudad.

La iniciativa, impulsada desde el área de Juventud, Educación y Agenda Urbana, promueve un ocio saludable, educativo y enriquecedor durante el periodo de vacaciones escolares, y presenta como principal novedad la incorporación de actividades en los barrios incorporados al municipio y en la Entidad Local Menor de Revenga.

El concejal responsable del área, Sergio Calleja, ha destacado que el verano "representa para la infancia una oportunidad única para descubrir, convivir y crear recuerdos". Calleja ha señalado que el programa busca que las familias encuentren en estos campamentos "una ayuda para conciliar, pero también la garantía de que sus hijos estarán en espacios seguros, educativos y enriquecedores". El edil ha subrayado el carácter inclusivo de la propuesta, diseñada, según ha indicado, "con ilusión, diversidad y calidad".

La programación se estructura en tres bloques diferenciados por franjas de edad. El primero está dirigido a niños y niñas de entre 10 y 12 años --nacidos en 2014, 2015 y 2016-- y contempla 125 plazas distribuidas en cinco turnos de 25 participantes cada uno.

Las actividades se celebrarán en la Casa Joven de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, y combinarán creatividad, educación ambiental, actividad física, excursiones y juegos cooperativos. Los turnos se iniciarán la semana del 6 de julio con una propuesta de multiactividad y se sucederán hasta el 31 de julio, incluyendo una semana dedicada a la danza y otra al ajedrez.

El segundo bloque atiende a adolescentes nacidos entre 2009 y 2013, con 125 plazas también distribuidas en cinco turnos temáticos. La oferta para este grupo comienza el 29 de junio con la Semana Nómada: Destino la Sierra, una propuesta itinerante por distintos enclaves del Parque Natural Sierra de Guadarrama en su vertiente segoviana.

A esta le seguirán, en semanas sucesivas, una propuesta de danza, otra de desafíos colectivos y juegos de estrategia bajo el nombre Modo: Multijugador, una Semana de Ajedrez con sesiones de iniciación y perfeccionamiento, y una experiencia de creación teatral denominada ¡Es un montaje!, en la que los participantes desarrollarán una obra desde la idea inicial hasta su representación final.

La novedad más destacada de esta edición es el tercer bloque, que extiende la oferta a los núcleos periféricos del municipio. Se han habilitado 75 plazas adicionales, organizadas en grupos de 15 participantes, para niños y niñas nacidos entre 2014 y 2019.

Los turnos se desarrollarán en Fuentemilanos la semana del 6 de julio, en Revenga la semana del 13 de julio, en Hontoria la semana del 20 de julio, en Zamarramala la semana del 3 de agosto y en Madrona la semana del 17 de agosto. Por primera vez, la oferta municipal de ocio educativo llega de manera organizada a todos los núcleos del término municipal.

El plazo de inscripción permanece abierto hasta las 23.59 horas del 21 de junio a través del formulario habilitado en la web del Ayuntamiento.

La actividad Semana Nómada: Destino la Sierra constituye una excepción, ya que su periodo de solicitud finaliza el 14 de junio.

En la adjudicación de plazas tienen prioridad los empadronados en Segovia, sus barrios incorporados y la Entidad Local Menor de Revenga, que cumplan los requisitos de edad.

Las vacantes que pudieran quedar libres se ofrecerán posteriormente a participantes no empadronados. Toda la información e inscripciones están disponibles en el portal municipal segovia.es/area/segovia-joven.