El Ayuntamiento ofrece 30.000 euros en ayudas a la innovación empresarial en la segunda edición de 'Segovia Sí Innova'

La concejala de Innovación de Setovia,, May Escobar. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha abierto el plazo de solicitudes para la segunda edición del programa 'Segovia Sí Innova', en el que ofrece ayudas por un total de 30.000 euros a empresas del municipio que quieran incorporar innovación y tecnología a su actividad.

Las compañías locales interesadas tienen hasta el próximo 13 de julio para presentar sus propuestas. La iniciativa, dependiente del área municipal de Innovación, comenzó en mayo, para reforzar el compromiso del Consistorio con la modernización del tejido empresarial y el impulso de proyectos con impacto real en la ciudad.

Es la segunda edición de un programa que combina formación, acompañamiento especializado y financiación directa, según ha expuesto la concejala responsable del área de Innovación, May Escobar, quien ha señalado que "en Segovia hay talento, capacidad de innovación y proyectos que merecen ser impulsados", y ha indicado que la convocatoria está pensada para "ayudar a que esas iniciativas puedan desarrollarse, consolidarse y contribuir al crecimiento de la ciudad".

La convocatoria sirve para facilitar que las empresas segovianas incorporen innovación y tecnología a su actividad diaria, mejoren sus procesos, refuercen su competitividad y conviertan buenas ideas en proyectos viables y aplicables desde Segovia.

La iniciativa está dirigida a empresas con domicilio fiscal, sede o centro de trabajo en el municipio, que quieran desarrollar proyectos relacionados con la transformación digital, la implantación de tecnologías avanzadas o la mejora de su actividad mediante herramientas tecnológicas.

Escobar ha destacado que el objetivo del Ayuntamiento es que la innovación "no se quede en una idea, sino que se convierta en una herramienta real para crecer, modernizarse y generar oportunidades en Segovia" y ha subrayado que se busca ayudar a las empresas a dar un paso adelante que les permita ser "más competitivas y afrontar con éxito los retos del futuro".

PROCESO

El proceso se desarrollará en varias fases. En una primera etapa se seleccionará un máximo de seis empresas, que accederán a un programa de formación y mentorización diseñado para fortalecer y perfeccionar sus proyectos. Posteriormente, las compañías seleccionadas deberán defender sus propuestas en un pitch público (exposición del proyecto en ámbito público), tras el cual se determinarán los proyectos beneficiarios de las ayudas. Los dos mejor valorados recibirán financiación directa, 20.000 euros el primer clasificado y 10.000 el segundo.

La concejala ha explicado que no se trata solo de financiar proyectos, sino de "acompañarlos, fortalecerlos y darles la oportunidad de convertirse en una realidad", y ha añadido que las empresas deben contar con el apoyo necesario para transformar una buena idea en un proyecto sólido y con posibilidades reales de éxito.

Escobar ha indicado que el Ayuntamiento busca proyectos "con potencial", pero también "empresas capaces de hacerlos crecer y llevarlos a la práctica", ya que este modelo permite valorar tanto la calidad de la idea como la capacidad de desarrollo y ejecución de quienes la impulsan.

La responsable de Innovación ha añadido que apoyar la innovación empresarial es también "apoyar el empleo, la competitividad y el futuro económico de Segovia, puesto que cuando una empresa innova, gana en capacidad de crecimiento y genera nuevas oportunidades para toda la ciudad".

La primera edición de 'Segovia Sí Innova', celebrada en 2025, permitió respaldar dos iniciativas empresariales vinculadas al uso de la inteligencia artificial y la transformación digital. El primer premio, dotado con 20.000 euros, recayó en la empresa Iberzal Tecnología por su proyecto 'Escuela de IA y Empleabilidad Joven en Segovia', orientado a mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes mediante herramientas de inteligencia artificial.

El segundo premio, dotado con 10.000 euros, fue para Sport Health Segovia por 'Teach Coach SegovIA', una plataforma inteligente capaz de generar planes de entrenamiento personalizados a partir de los datos de cada usuario.

Escobar ha concluido que los resultados de la primera edición demuestran que en Segovia existen empresas capaces de desarrollar soluciones innovadoras con un impacto real, y ha expresado su deseo de que esta segunda convocatoria permita descubrir nuevos proyectos y seguir consolidando un ecosistema empresarial cada vez más innovador y competitivo.