El Ayuntamiento de Palencia adjudica la campaña de aglomerados por casi 480.000 euros y el servicio de grúa municipal

PALENCIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia ha aprobado la adjudicación de la Campaña de Aglomerados y Caminos, con una inversión de 479.809 euros.

En la sesión de este viernes, también ha sacado adelante la adjudicación del servicio de grúa municipal, gestión del depósito y cobro automático de la tasa.

En materia de obras, el Ayuntamiento ha adjudicado a Hormigones Sierra los trabajos correspondientes a la Campaña de Aglomerados y Caminos, una actuación destinada a mejorar el estado de las vías urbanas y caminos del municipio mediante una inversión cercana al medio millón de euros.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha adjudicado a la empresa Setex-Aparki el contrato para la prestación del servicio de grúa municipal, la gestión del depósito de vehículos y el cobro automático de la tasa correspondiente.

Además, el órgano municipal ha aprobado un convenio de subvención con la Hermandad de Cofradías de Semana Santa, dotado con 21.500 euros, destinado a la promoción turística de la ciudad y al impulso de la Semana Santa palentina como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

También se ha autorizado un convenio de colaboración con la Asociación de Artistas Independientes para la organización y desarrollo de exposiciones y talleres en el CEAS Fernández Nieto y en el Centro Cultural Lecrác.

Entre los asuntos aprobados figuran igualmente la adjudicación del contrato para el suministro de vestuario, complementos y calzado de la Policía Local, así como la contratación del vestuario de oficios destinado al personal de jardines, servicios eléctricos y señalización vial.