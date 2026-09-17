El Ayuntamiento de Palencia aprueba en pleno 625.000 euros en reconocimientos extrajudiciales de deuda

Sesión del Pleno Municipal del 17 de septiembre - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Palencia ha aprobado tres expedientes de reconocimiento extrajudicial de obligaciones por un importe total de 625.000 euros entre las críticas de la oposición por su gestión.

El debate ha vuelto a estar protagonizado por las críticas de los grupos de la oposición a la gestión de los contratos y los gastos municipales por parte del equipo de gobierno.

El reconocimiento extrajudicial de obligaciones es una herramienta que permite abonar facturas de servicios ya prestados pese a que su tramitación no se haya realizado en tiempo y forma.

La oposición reprocha que estas regularizaciones se repitan habitualmente, mientras el equipo de Gobierno defiende su pertinencia para garantizar el pago a proveedores y atribuye los retrasos a la falta de personal en los servicios municipales de intervención.

El primero de los expedientes, de casi 38.000 euros, incluía facturas correspondientes al suministro de gas de instalaciones municipales sin contrato en vigor.

Aunque ha salido adelante, varios grupos y concejales no adscritos han denunciado que los reconocimientos extrajudiciales se han convertido en una "práctica habitual" y reclaman una mejor planificación para evitar que los servicios básicos se sigan prestando sin el correspondiente contrato.

El debate del reconocimiento extrajudicial del servicio de autobús urbano, por importe de 428.000 euros es el que ha provocado la discusión más acalorada.

La oposición ha denunciado que el contrato del transporte urbano ha finalizado en febrero de 2024 y no se ha adjudicado aún uno nuevo, lo que ha obligado a recurrir nuevamente a esta fórmula para abonar las facturas.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Carlos Hernández, ha defendido que la nueva licitación está en tramitación y que el Pleno ya ha aprobado anteriormente la estructura de costes necesaria para impulsar el contrato.

El tercer expediente, por valor de más de 159.000 euros, está relacionado con actividades culturales, turísticas y festivas y también ha generado críticas por incluir gastos de eventos navideños, espectáculos y otras actividades programables.

Los grupos de la oposición han denunciado la aparición de facturas sin contrato o sin crédito disponible en el momento de su registro.

En este caso, Hernández ha asegurado que los servicios municipales verificaron que existía disponibilidad presupuestaria cuando se efectuaron las contrataciones y ha defendido la necesidad de introducir mejoras para evitar desajustes en futuras ejecuciones presupuestarias.

APOYO A CEUTA

La sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Palencia ha aprobado también dos dos mociones de apoyo a Ceuta.

Ambas propuestas se han debatido de manera conjunta, aunque fueron presentadas de forma separada por los grupos municipales del Partido Popular y del PSOE y también se han votado de forma independientes.

El apoyo mayoritario ha sido para la propuesta de los populares, que salió adelante con el único voto en contra, de IU-Podemos. Por su parte, la moción socialista ha sumado el voto negativo de los grupos de PP y Vox, así como de dos concejales no adscritos.

A pesar de ello ha podido salir adelante con el resto de votos favorables y abstenciones.

Ambas mociones han tenido como argumento común el de mostrar la solidaridad de la ciudad con la población ceutí y respaldar la actuación de las instituciones y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La moción del Partido Popular insiste en la defensa de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y reclama al Gobierno medidas extraordinarias para garantizar la seguridad, el control fronterizo y la normalidad en la ciudad autónoma.

También pide el reconocimiento al trabajo de las Fuerzas Armadas, los cuerpos policiales y los servicios públicos en el territorio.

Por su parte, la iniciativa socialista ha recuperado la declaración institucional que no llegó a salir adelante por falta de acuerdo entre los grupos municipales.

El texto expresa la solidaridad del Ayuntamiento de Palencia con el pueblo de Ceuta, pide al Gobierno central apoyo económico, legal y humano para afrontar las consecuencias de la crisis migratoria y defiende una solución pacífica a la situación.