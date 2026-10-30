Ayuntamiento de Palencia y el Colegio de Farmacéuticos firman un convenio para combatir la soledad no deseada

Un momento de la presentación del proyecto 'Acompañamed'. - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ayuntamiento y Colegio Oficial de Farmacéuticos de Palencia pondrán en marcha el programa piloto 'Acompañamed', una iniciativa destinada a "identificar a personas en riesgo de soledad no deseada y mejorar su adherencia terapéutica" a través de la red de farmacias comunitarias de la capital

El proyecto, que cuenta con una aportación municipal de 15.400 euros, dispone de la participación de 23 farmacias de la capital y prevé la inclusión de 40 participantes.

Según ha explicado la concejala del área de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Barrios, Charo García, quien ha estado acompañada por la jefa de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Cristina Alves, y por la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Palencia, Ana Deza, esta iniciativa se alinea con la estrategia del Clúster Sociosanitario 'Palencia Ciudad de los Cuidados'.

En este sentido, García ha resaltado que la actuación refuerza la atención comunitaria, la prevención de la vulnerabilidad y la coordinación sociosanitaria.

Por su parte, la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Palencia, Ana Deza, ha señalado que la soledad no deseada constituye uno de los principales retos sociosanitarios emergentes en Europa, con impacto en la salud física y mental.

Deza ha explicado que el 20 por ciento de la población sufre soledad no deseada y ha recordado que la farmacia comunitaria representa un recurso estratégico para la detección precoz por su accesibilidad, capilaridad territorial y relación de confianza con la ciudadanía.

Asimismo, ha remarcado que las personas que viven solas presentan peores niveles de adherencia terapéutica que aquellas que conviven con familiares.

La población diana del programa se dirige a residentes de Palencia capital que vivan solos, presenten riesgo de baja adherencia terapéutica, se encuentren en situación de vulnerabilidad social o muestren indicios de aislamiento social detectados por el personal farmacéutico.

La participación en el proyecto tiene carácter voluntario tras la firma de un consentimiento informado. Respecto a la metodología, las farmacias participantes identificarán a los usuarios, realizarán una evaluación inicial de sus variables sociosanitarias y desarrollarán una intervención mediante educación sanitaria individualizada y la implantación del servicio de adherencia a través del Sistema Personalizado de Dosificación (SPD).

Además, los participantes con indicadores de vulnerabilidad social podrán ser derivados de forma coordinada a los Servicios Sociales municipales, en un seguimiento estructurado que se prolongará durante 12 meses.