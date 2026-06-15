El Ayuntamiento de Palencia expone el nuevo PGOU y abre a la participación ciudadana

Miriam Andrés y Álvaro Bilbao en la exposición sobre el avance del PGOU. - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia ha iniciado el periodo de exposición pública del avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con una exposición en el Centro Culturla Lecrác, que incluye planos, gráficos y un gran plano.

Durante la inauguración, el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, ha destacado la importación de la participación ciudadana esta fase, que se extenderá hasta el próximo 15 de agosto y en la que los vecinos podrán presentar sugerencias y propuestas al plan.

Para ello, se ha habilitado la exposición física, que permanecerá abierta hasta principios de agosto y un sistema telemático a través de encuestas accesibles mediante códigos QR.

Además, en el mes de julio, está previsto el buzoneo de un díptico informativo en todos domicilios de la capital para facilitar la participación.

Bilbao ha recordado que el avance del PGOU se articula en torno a tres grandes ejes: la vivienda, la actividad económica y los espacios verdes y la salud.

El recorrido por la muestra se articula a través de una serie de paneles informativos que explican el proceso de elaboración del plan y sus principios básicos sobre esos tres ejes fundamentales.

La instalación también detalla las principales actuaciones previstas. El centro de la exposición lo ocupa un gran plano instalado en el suelo, de más de 30 metros cuadrados, que reproduce la propuesta de ordenación urbanística y permite "pisar" el modelo de ciudad que plantea el nuevo Plan.

Por su parte, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha destacado la importancia del nuevo plan, al que ha definido como "la propuesta más importante que puede abordar un ayuntamiento", ya que determinará el desarrollo urbanístico de la ciudad durante las próximas dos décadas.

Andrés ha insistido también en que, aunque esta fase no es decisoria, resulta clave para tomar decisiones acertadas en el futuro y ha animado a la ciudadanía a implicarse aportando ideas y opiniones, ya que las decisiones que se tomen tendrán un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos, ha recordado a la vez que se ha referido al diseño de los espacios públicos y zonas verdes, el modelo de vivienda o la distribución de infraestructuras.

En cuanto al suelo disponible para vivienda, un tema que había suscitado debate entre los grupos políticos municipales, el concejal ha explicado que el nuevo planteamiento reduce las previsiones infladas del anterior plan, aprobado en el contexto de la burbuja inmobiliaria, y se ajustará a las necesidades reales actuales.