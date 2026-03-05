El Ayuntamiento de Palencia levanta el reparo sobre las obras del Cerro del Otero para no perder la subvención

PALENCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Palencia ha aprobado en sesión extraordinaria el levantamiento de reparo relativo al expediente de ejecución de las obras de restauración paisajística del Cerro del Otero, la creación del centro de recepción de visitantes, el mirador de 360 grados y la restauración de la ermita, actuaciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística.

El objetivo de la medida aprobada es el de evitar perder la subvención para ejecutar las obras a cargo de los a cargo de los fondos europeos Next Generation.

El servicio de intervención municipal había emitido un informe de reparo tras detectar que no había crédito suficiente para asumir la parte de la financiación que corresponde al Ayuntamiento, una cantidad derivada del incremento de costes y ajustes del proyecto.

La medida ha salido adelante con los votos favorables del PSOE y de los concejales no adscritos Domiciano Curiel y Ricardo Carrancio y la abstención del resto de grupos, PP, Vox, Vamos Palencia e Izquierda Unida-Podemos, y la concejala no adscrita Sonia Lalanda.

Durante sus intervenciones, los portavoces han coincidido en la importancia de unas obras estratégicas para el impulso turístico del entorno del Cristo del Otero y la necesidad de ejecutar el proyecto, pero han criticado la tramitación del expediente y sus retrasos.

También han recordado el riesgo de perder la subvención si no se cumplen los plazos y condiciones exigidos por la financiación.

El equipo de gobierno, por su parte, ha insistido en que se trata de un procedimiento excepcional y ha justificado la situación por la complejidad técnica y administrativa del proyecto.