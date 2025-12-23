El Ayuntamiento de Palencia recibirá 490.000 euros para la rehabilitación de la antigua fábrica La Tejera

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado la concesión directa de una subvención de 488.494 euros al Ayuntamiento de Palencia para financiar la ejecución de las obras de rehabilitación de la antigua fábrica 'La Tejera'.

Las obras están destinadas a su transformación en Centro de Formación, Congresos y Ferias, en su Fase I, que comprende las actuaciones de urbanización, el edificio principal de la Tejera y el edificio auxiliar sobre rasante.

Esta actuación se enmarca en el Convenio suscrito el 21 de septiembre de 2021 entre el entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Palencia y la Diputación Provincial para la rehabilitación de este espacio industrial en desuso, con el objetivo de dotar a la ciudad de Palencia de un equipamiento estratégico destinado a usos formativos, culturales y económicos.

El proyecto contempla una financiación compartida entre las distintas administraciones firmantes del convenio, concretamente corresponden a la Junta de Castilla y León el 20 por ciento del coste total de las obras, mientras que el Ministerio financia el 50, el Ayuntamiento otro 20 por ciento y la Diputación Provincial el 10 por ciento restante.

De acuerdo con lo previsto en el convenio, el Ayuntamiento de Palencia asume el pago directo al contratista de parte de las certificaciones de obra, razón por la cual resulta necesaria la concesión de esta subvención.