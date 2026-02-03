El Ayuntamiento de Palencia respalda por unanimidad el recurso contra Adif

Sesión extraordinaria del Pleno . - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Palencia ha ratificado la decisión de Alcaldía de interponer un recurso contencioso administrativo contra Adif por el proyecto de instalación de pantallas acústicas a lo largo de la vía del tren en la ciudad. Esta medida, adoptada en una sesión extraordinaria, se ha acordado tras haber agotado los pasos previos que hubieran evitado llegar a los tribunales.

La propuesta ha salido adelante con el voto a favor de todos los grupos y los concejales no adscritos que han coincidido en calificar los planes de Adif como un "atropello" a la ciudad de Palencia y a los derechos de los palentinos. Todos han estado de acuerdo en el perjuicio que causa al interés general y a la legalidad, por ser contrario a los estudios informativos aprobados que garantizan el soterramiento del tren a su paso por Palencia.

El portavoz del equipo de Gobierno, Álvaro Bilbao, ha recordado que estamos "ante la última oportunidad de frenar esta obra" tras lo que considera "omisión del propio Ayuntamiento durante mucho tiempo en este asunto", en un ejercicio de autocrítica tras que lo también se ha referido al silencio de otras administraciones públicas que no se han situado al lado de los vecinos.

"Nos hemos sentido muy solos", ha asegurado en referencia a la Junta de Castilla y León. La alcaldesa, Miriam Andrés, ha defendido su posición y la de su equipo de Gobierno y ha intervenido visiblemente emocionada: "Primero mi ciudad y, luego, mi partido político". Andrés, ha reconocido que su defensa de los intereses de Palencia le ha supuesto un importante "sacrificio personal y político", con compañeros que, incluso, han dejado de hablale.

El pleno también ha mostrado el reconocimiento y el apoyo a las asociaciones de vecinos, a la FAVPA, a la Asociación en Defensa del Soterramiento, a los vecinos del Camino Viejo de Husillos y a los afectados por su lucha a favor del soterramiento.