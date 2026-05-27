El Ayuntamiento de Ponferrada cierra los parques ante la previsión de intensas rachas de viento

Archivo - Parque del Temple de Ponferrada (León). - EUROPA PRESS - Archivo

PONFERRADA (LEÓN), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ponferrada (León) ha procedido al cierre de los parques públicos del municipio debido a las intensas rachas de viento previstas por la Aemet.

La medida finalizará cuando las condiciones meteorológicas mejoren y se pueda garantizar la seguridad de los ciudadanos, según fuentes municipales.

En concreto, la Aemet ha emitido un aviso amarillo por tormentas dispersas que pueden ir acompañadas de granizo y de rachas muy fuertes de viento. La alerta permanecerá activa, al menos, hasta media noche.