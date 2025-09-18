El Ayuntamiento recepcionará la obra del Castillo de Burgos el 29 de septiembre tras una prórroga de dos semanas

BURGOS, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento recepcionará la obra del Castillo de Burgos el 29 de septiembre tras la decisión de dar una prórroga de dos semanas a la empresa encargada de realizar los trabajos.

Así lo ha trasladado este jueves la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, en declarcaiones a los medios al término de la Junta de Gobierno.

Precisamente, Ballesteros ha señalado que la ampliación y modificación del contrato ha retrasado el ritmo de ejecución de los trabajos y de ahí que se haya ampliado el plazo.

La Junta de Gobierno también ha ampliado el plazo para la ejecución de la obra de urbanización del tramo cuatro del Bulevar, en su parte más cercana al barrio del Pilar, en su tramo IV.

En este sentido, la portavoz del equipo de Gobierno ha explicado que se amplía el plazo otros tres meses porque es necesario realizar la plantación de árboles y especies vegetales entrados los meses de octubre y noviembre dado que "es el mejor momento para su plantación".

Por otra parte, una de las obras en ejecución que tiene que estar terminada antes de final de año, sujeta a financiación por planes europeos es la de los edificios de Policía Local y Bomberos.

A este respecto, la Junta de Gobierno ha procedido a la modificación del proyecto de la obra y la mejora. Un hecho que "no se condiciona la ejecución de esta obra", es decir, no se va a paralizar la obra porque se modifique el contrato.

Ballesteros ha asegurado que la Junta de Gobierno ha ratificado la sanción que Medio Ambiente y Sanidad ha impuesto a la UTE Parques y Jardines que había realizado la limpieza de una parcela que no era titularidad municipal.

El equipo de Gobierno ha entendido que se debería de iniciar la tramitación de un procedimiento de penalidades a esta mercantil por 239 euros que sería el coste del desbroce de esa parcela.

En la misma sesión se ha procedido a adjudicar a Eulen Servicios Sociosanitarios la prestación del servicio de la casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de Burgos, de 111.944,80 euros al año.