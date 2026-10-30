El Ayuntamiento saca a licitación la iluminación del pump track de Puente Castro por más de 49.000 euros

Pista de pump track de Puente Castro (León). - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes ha aprobado el expediente de contratación para las obras e instalación del sistema eléctrico y de alumbrado del pump track de Puente Castro, con un presupuesto base de licitación de 49.242,5 euros (IVA incluido).

La actuación licitada contempla el suministro, la obra civil, el montaje, la puesta en funcionamiento y la correspondiente inscripción oficial de la instalación en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León para dotar al circuito de un sistema de iluminación acorde a la normativa UNE-EN 12193 sobre iluminación en instalaciones deportivas, que incluye los puntos de luz y luminarias, cableado, protecciones, sistema de puesta a tierra y mecanismos de control, todo ello ajustado al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para garantizar la máxima seguridad y eficiencia energética.

Con esta intervención se pretende dotar de luz artificial a todo el recinto deportivo para extender sus horas de uso y disfrute por parte de los aficionados al deporte sobre ruedas, especialmente durante los meses con menor luz natural, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Ubicada en la calle La Flecha, en el barrio de Puente Castro, esta infraestructura deportiva de ocio al aire libre cuenta con 505 metros lineales de recorrido, lo que la convierte en la pista de pump track más grande de Castilla y León y la sitúa entre las cinco mejores de todo el país.

Diseñada para la práctica segura de ciclismo, skate, patinaje y BMX a través de un trazado con peraltes, saltos y curvas, se ha consolidado como un punto de referencia para niños, jóvenes y familias, además de estar adaptada para acoger pruebas y eventos de carácter autonómico.

COLABORACIÓN CON LA CULTURAL

Otra de las cuestiones aprobadas este viernes en Junta de Gobierno Local ha sido la renovación de la colaboración entre la Cultural y Deportiva Leonesa y el Ayuntamiento de León con la aprobación de un acuerdo para la temporada 2026-2027, prorrogable hasta cuatro años, que garantiza el uso del Estadio Reino de León y las instalaciones de Puente Castro por parte del club. El acuerdo servirá también para la promoción de la ciudad, el apoyo al deporte base y la colaboración en infraestructuras.

El Consistorio asumirá el coste general de los suministros de agua y luz y se reserva el uso del estadio para eventos municipales que no interfieran en la competición. Por su parte, en el Área Deportiva de Puente Castro, el club gestionará los tres terrenos de juego (el campo principal de césped artificial y los campos 1 y 3) y las edificaciones auxiliares asociadas.

A cambio, la Cultural y Deportiva Leonesa asume importantes responsabilidades orientadas tanto al mantenimiento óptimo de las instalaciones como a la dinamización social y turística de la capital. El club se encarga de la conservación ordinaria, limpieza y mantenimiento material y personal de los recintos cedidos y asume también el coste eléctrico específico de las lámparas de mantenimiento del césped y los palcos VIP.

PROMOCIÓN DE LEÓN

Uno de los aspectos relevantes del acuerdo es la fuerte implicación del club en la promoción de León y su tejido social. La Cultural destinará el diez por ciento de todos sus espacios publicitarios interiores y exteriores a la publicidad institucional del Ayuntamiento, lucirá los logos municipales de forma visible en equipaciones y soportes de comunicación. También abanderará la imagen de la ciudad en todos sus desplazamientos y actos deportivos.

Asimismo, el pacto refuerza de manera directa el compromiso con la base y la ciudadanía al facilitar hasta 2.500 entradas gratuitas por temporada para los niños y niñas de las Escuelas Deportivas Municipales y sus monitores.

Del mismo modo, jugadores y cuerpos técnicos se comprometen a participar activamente en eventos de fomento del deporte base y actividades organizadas por el Ayuntamiento sin contraprestación económica.

El acuerdo incluye también importantes contraprestaciones en materia de infraestructuras para atender las demandas de otras disciplinas de la ciudad. El club colaborará con el Ayuntamiento en la construcción de una nueva instalación deportiva adaptada tanto para la práctica del rugby como del fútbol, con terrenos de juego, césped, iluminación artificial, vestuarios y cierre perimetral. Mientras se ejecuta dicho proyecto, la Cultural permitirá que el León Rugby Club utilice el campo de césped artificial número 2 de las instalaciones de Puente Castro para el desarrollo de su actividad.

13.000 EUROS PARA EL ESTADIO HISPÁNICO

Asimismo, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado la adjudicación del contrato para la reparación del borde perimetral de la pista de atletismo del Estadio Hispánico a la entidad Medulio Servicios y Obras S.L., por un importe total de 12.947,00 euros.

Esta actuación, motivada por el desgaste habitual derivado del uso intensivo de las instalaciones, permitirá reparar y sustituir las partes deterioradas para garantizar la seguridad y la práctica deportiva en óptimas condiciones.

Con este nuevo proyecto, el Consistorio leonés pretende reafirmar el compromiso que mantiene desde 2019 con la mejora continua, conservación y reposición de la red de equipamientos deportivos municipales.