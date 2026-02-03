El Ayuntamiento de Salamanca abre la convocatoria para dos nuevas acciones formativas con becas remuneradas

Ayudas de las dos acciones formativas. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto la convocatoria para la participación en otras dos acciones formativas con becas remuneradas del proyecto Laboris Helmántica.

Con un presupuesto total de 1.538.965,57 euros, el 60 por ciento (923.379,34 euros) corresponden a ayudas del Fondo Social Europeo Plus previstas en el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Éfeso) del periodo de programación 2021-2027, y el 40 por ciento restante (615.586,23 euros) lo aporta el Ayuntamiento de Salamanca.

Las actividades formativas, según publica este martes el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), son la segunda edición de 'Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales' y la segunda edición de 'Camarero/a de pisos.

Tienen una estructura compuesta por una media de ocho módulos, uno de ellos de prácticas profesionales no laborales, y se complementa con formación transversal, formación complementaria y tutorías individuales y/o grupales durante la acción formativa, con una duración variable según el contenido de estos.

Se concederán como máximo 15 becas a las personas participantes en cada acción formativa, integrada en el correspondiente Itinerario Individualizado de Inserción, en concepto de asistencia a fin de compensar gastos a la formación, transporte y conciliación con el cuidado de familiares y por un importe de 13,45 euros por persona y día de asistencia, siempre y cuando no superen sus ingresos el 75 por ciento del IPREM del año en vigor.

Tal y como ha señalado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press, serán requisitos para participar y ser beneficiarias de las ayudas económicas previstas en las presentes bases, aquellas personas físicas con plena capacidad de obrar que reúnan requisitos como la nacionalidad española, de algún estado miembro de la Unión Europea o persona extranjera con autorización de residencia y trabajo o tener el empadronamiento en Salamanca capital, excepto personas provenientes del Centro de Inserción Social de Salamanca, con arraigo en la ciudad, mediante informe del citado centro.

Asimismo, deberá pertenecer a alguno de los siguientes colectivos: personas desempleadas de larga duración; personas mayores de 45 años, en particular mujeres; personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento; otras personas en situación socioeconómica de vulnerabilidad, incluidas aquellas que se encuentren en situación o riesgo de pobreza, exclusión social o discriminación en sus múltiples facetas, acreditada por un informe de los Servicios Sociales.

Las bases consideran preferentes a las personas que procedan de la zona trastormesina (Buenos Aires, Tejares, Chamberí, Los Alambres, El Arrabal, Teso de la Feria, San José y La Vega), zona Noroeste (Pizarrales, El Carmen y Blanco), y zona norte (Garrido Norte).

No obstante, la convocatoria está abierta a todos los barrios de la ciudad si las plazas no se cubren con personas de las zonas anteriormente mencionadas.

Las personas interesadas deberán presentar durante los próximos diez días naturales una instancia en el Registro General Municipal del Ayuntamiento de Salamanca, o en las vías previstas en la ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuyo modelo aparece en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.