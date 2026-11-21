SALAMANCA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Bienes y Contratación del Ayuntamiento de Salamanca tratará en su sesión del próximo martes la propuesta sobre la adjudicación, por importe de en 9.667.887,86 euros, de las obras del nuevo pabellón polideportivo de Pizarrales, que se levantará en la parcela ubicada entre las avenidas Obispo Sancho de Castilla y Carmen Martín Gaite y las calles Luis Sala Balust y Arquitecto Repullés y Vargas.

Se trata de la duodécima instalación de estas características con las que contará la capital, que además tiene en estos momentos tres pistas de atletismo, nueve piscinas, 14 pistas de tenis, 17 campos de fútbol y 42 pistas polideportivas exteriores.

Este nuevo pabellón podrá acoger deportes tan diversos como fútbol sala, baloncesto, gimnasia rítmica, balonmano, voleibol, bádminton, deportes de combate como judo, karate y kickboxing y deporte adaptado.

Asimismo, para dotarlo de una mayor polivalencia, contará con gimnasio y salas de actividades físico-deportivas para adultos como mantenimiento, pilates y yoga, convirtiéndose en un centro deportivo de referencia tanto en el barrio como en la ciudad.

De hecho, no existe en Castilla y León en estos momentos ningún pabellón de estas características capaz de albergar al mismo tiempo tantos y tan diferentes deportes. La instalación contará con una cancha polideportiva central capaz de albergar a 1.600 espectadores.

Esta pista se puede destinar a disciplinas como el baloncesto y el voleibol, y también dividirse, si es preciso, en dos campos de fútbol sala, de baloncesto o balonmano gracias a las gradas retráctiles.

Habrá además una pista multideportiva anexa con capacidad para 160 espectadores divisible a su vez, en otras tres pistas de baloncesto, voleibol y bádminton.

Los dos espacios diferenciados permiten simultanear tanto entrenamientos como competiciones deportivas, especialmente de deporte escolar y deporte federado de base.

La pista principal se ha diseñado de tal manera que pueden entrenar hasta dos equipos de fútbol sala o dos de baloncesto a campo entero diferenciando los terrenos con una cortina separadora.

En la pista anexa, también se pueden simultanear entrenamientos de diferentes disciplinas gracias a ese mismo elemento separador.

Lo mismo ocurrirá en el momento de la competición, donde esas cortinas y la versatilidad de la instalación brindarán la posibilidad de compaginar competiciones de deporte escolar y deporte base provincial o autonómico.

La facilidad de transformación que tienen las canchas también se traslada a las gradas, que se adaptarán al tipo de competición y a los espacios ocupados en cada momento gracias a su carácter retráctil.

En total, se estima que el nuevo polideportivo de Pizarrales cuente con una media de 2.000 usuarios durante los toda la semana, 600 de ellos concentrados los sábados y domingos.