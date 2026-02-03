Ayuntamiento de Salamanca amplía la zona azul y verde a zonas del casco histórico, Fontana, Santo Tomás y Alamedilla

Un parquímetro de la ORA en Salamanca. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Bienes y Contratación del Ayuntamiento de Salamanca ha propuesto la adjudicación del contrato para la prestación del 'Servicio de control, vigilancia y gestión de la movilidad y estacionamiento regulado de la ciudad de Salamanca', la denominada zona ORA que incluirá en la zona azul y verde zonas nuevas del casco histórico y de los barrios Fontana, Santo Tomás y Alamedilla.

Con una vigencia de ocho años, que podrá ampliarse el plazo en dos años adicionales por acuerdo entre las partes, el contrato tiene un canon a percibir por el Ayuntamiento de 1.907.000 euros al año por el servicio de estacionamiento regulado, y un coste anual de 1.555.271,20 euros al año por el servicio de retirada, inmovilización y depósito.

En primer lugar, ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press, se mantienen las tarifas actuales.

Además, han añadido, el nuevo contrato garantiza el mantenimiento del empleo y el incremento del personal de control asociado, con independencia de la mejora en los medios mecánicos y automatizados, e incluye la renovación de toda la flota de grúas.

NUEVOS EXPENDEDORES

Entre las mejoras que se incorporarán, han asegurado desde el Ayuntamiento, se sustituyen los antiguos expendedores por nuevos parquímetros que contarán con pantalla táctil con un mínimo de ocho pulgadas, pago mediante efectivo y tarjeta bancaria sin contacto, posibilidad de saldo virtual en el pago con efectivo, comunicaciones 4G y pago por matrícula.

El prestador del servicio pondrá a disposición al menos una aplicación de pago por móvil gratuita, y se podrá disponer de aplicaciones de pago por móvil adicionales.

La nueva plataforma informática de gestión del servicio, integrada en la plataforma de servicios públicos del Ayuntamiento de Salamanca, ofrecerá información de ocupación en tiempo real; geoposicionamiento en tiempo real de las sanciones, tiques, vehículos de control; sistema de tramitación de denuncias; y gestión digital de las cargas y descargas.

Además, se habilitarán nuevas oficinas físicas para la atención al usuario.

Finalmente, se incorporan a la regulación del estacionamiento de vehículos zonas del casco histórico y de los barrios Fontana, Santo Tomás y Alamedilla para "mejorar la movilidad de la ciudad y la calidad de vida de las personas residentes" como añaden desde el Ayuntamiento.

"La nueva delimitación consolidará la protección de los vecinos en las zonas más saturadas y céntricas, y constituye una delimitación más clara para el visitante y foráneo", han apuntado.

Como zona azul, se incluirán la acera derecha, en sentido de subida, del paseo de San Vicente, las plazas del Botánico y Cruz Verdadera, la Vaguada de la Palma, la Ronda del Corpus, los paseos del Desengaño y del Rector Esperabé, y las calles, Abajo, Arriba y San Vicente.

Como zona verde, se añadirán los números pares del paseo del Rector Esperabé (acera con Cordel de Merinas), la avenida de los Reyes de España, la plaza de La Fontana, el parque de La Alamedilla y las calles Cordel de Merinas, Huertas de la Trinidad, Huertas, Marina, Álava, Escuelas, Ceriñola, Ayacucho, Calatañazor, Imperial, San Quintín, Ballestar, Jardines, Bailén, Padilla, San Francisco Javier, Domingo de Soto, Espronceda, San Gregorio, Santa Brígida.

En total, se alcanzarán las 3.220 plazas reguladas, lo que supone, según el Consistorio salmantino, que "la ratio por habitante en Salamanca todavía una de las menores de toda Castilla y León".