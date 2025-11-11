El Ayuntamiento de Salamanca y Asecov impulsan una campaña para sensibilizar sobre la importancia del comercio local

La presidenta de ASECOV, Soledad Gómez, y el concejal de Comercio, Pedro Martínez, durante la presentación de la campaña - CEOE CEPYME

SALAMANCA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios de Comercio de Salamanca (Asecov) impulsan hasta el 16 de noviembre la campaña 'Comercio de Salamanca. Da vida a nuestras calles' con el objetivo de sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia del comercio local y su papel en la economía, el empleo y la vida urbana.

La acción busca recordar que el comercio de proximidad no solo genera actividad económica, sino que también contribuye a mantener la identidad y la vitalidad de los barrios, en la medida en que los establecimientos locales son, además, espacios de encuentro y confianza que dan "carácter" a la ciudad y dinamizan su día a día".

Así se ha puesto de manifiesto durante la presentación de la campaña en la que ha participado la presidenta de Asecov, Soledad Gómez, y el concejal de Comercio, Pedro Martínez, quienes han detallado que durante la campaña se distribuirán bolsas reutilizables con el lema de la campaña en los comercios asociados.

Todo ello para invitar a los ciudadanos a incorporarlas a su día a día "como un símbolo de compromiso con el comercio local y el consumo responsable".

Esta acción se desarrollará entre hasta el 16 de noviembre, que coincide con el inicio de la campaña de otoño y la pre-temporada navideña, "con el propósito de extender el mensaje de sostenibilidad y cercanía que inspira toda la campaña" como han añadido desde la asociación de comerciantes.

La campaña se completará con una acción activa en redes sociales para amplificar su mensaje y fomentar la participación ciudadana y a través de los perfiles oficiales de ASECOV en redes sociales (@asecovsalamanca) se difundirán publicaciones con el lema 'Comercio de Salamanca. Da vida a nuestras calles', junto a imágenes y contenidos que ponen en valor el papel del comercio local.

Los ciudadanos y comercios participantes podrán compartir sus fotos con la bolsa de la campaña, mencionando a la asociación y las mejores serán destacadas en redes "como muestra de agradecimiento y apoyo al comercio de proximidad".

La campaña recorrerá distintos puntos de la ciudad a lo largo de las próximas semanas, con el objetivo de "reforzar la visibilidad del sector y transmitir una idea clara: detrás de cada escaparate hay historias, empleo y esfuerzo".

Asecov han indicado que esta campaña "apela al compromiso de los salmantinos para elegir el comercio de barrio para sus compras, reivindicando la importancia de mantener vivas las calles a través de gestos cotidianos".