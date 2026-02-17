El Ayuntamiento de Salamanca y la Asociación Síndrome de Asperger-TEA impulsan el empleo inclusivo

SALAMANCA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca y la Asociación Síndrome de Aspeger-TEA colaboran en la financiación del proyecto 'Empleo y TEA' para realizar una prospección empresarial que permita identificar y crear oportunidades laborales inclusivas para personas con este síndrome.

Así lo han indicado la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca, Miryam Rodríguez, y la presidenta de la asociación, María Eugenia Callejas durante la recepción municipal que ha tenido lugar este martes con motivo del Día Internacional del Síndrome de Asperger que se conmemora el 18 de febrero.

El proyecto 'Empleo y TEA' también permite desarrollar talleres de habilidades sociolaborales, enfocados en mejorar sus competencias sociales, de comunicación y trabajo en equipo en el ámbito laboral, según un comunicado del Ayuntamiento recogido por Europa Press.

Al mismo tiempo, se diseñan itinerarios laborales individuales adaptados a las necesidades, capacidades e intereses de cada persona, lo que facilita su integración y desarrollo en el entorno laboral, desde la búsqueda de empleo hasta el mantenimiento de un puesto de trabajo.

De esta forma, continúa la colaboración municipal que el Ayuntamiento mantiene con la asociación desde el año 2015 para responder al aumento de la demanda y del número de socios, y ampliar su capacidad de atención y servicios, tal y como ha destacado Rodríguez.

"Se ofrece una atención de calidad y los recursos necesarios para el desarrollo integral de las personas con Asperger en una sociedad más inclusiva", ha señalado la edil, para subrayar que así se "facilita la contratación de personal especializado, contribuyendo a la creación de oportunidades de empleo en la ciudad".

Por su parte, desde la Asociación Síndrome de Asperger-TEA han destacado que "uno de los hitos más importantes" para la entidad en este último año ha sido la puesta en marcha de un piso lanzadera, con el apoyo del Ayuntamiento de Salamanca a través del Patronato Municipal de la Vivienda.

Este recurso nace con el objetivo de ofrecer a las personas usuarias de la asociación un entorno seguro y acompañado en el que puedan adquirir y consolidar habilidades para la vida independiente antes de dar el paso a una vivienda propia.

Desde enero de 2026, dos jóvenes de la asociación conviven en este piso con el apoyo de un asistente personal, y trabajan aspectos como la organización doméstica, la gestión económica, la planificación de rutinas, la toma de decisiones y la resolución de situaciones cotidianas.

"El piso lanzadera representa un avance significativo en la promoción de la autonomía personal y en el derecho a vivir de forma independiente con los apoyos necesarios", ha aseverado la asociación.

La Asociación Síndrome de Asperger-TEA, que actualmente atiende a 107 personas y sus familias, desarrolla programas de información, formación, apoyo o terapia para las personas diagnosticadas con un Trastorno del Espectro Autista y/o sus familiares; además de formación para el personal educativo, social o sanitario u otros profesionales, como monitores de ocio y tiempo libre, profesionales del mundo del deporte, personal perteneciente al sector servicios u otros, que intervengan en la atención a los ciudadanos que presenten este diagnóstico y sus familias.

Por otro lado, la fuente de la Puerta de Zamora se iluminará este miércoles de color azul con motivo del Día Internacional del Síndrome de Asperger bajo el título 'Por el reconocimiento de la discapacidad psicosocial'.