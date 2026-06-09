Ayuntamiento de Salamanca y Aspas incorporarán en un concierto de las fiestas mochilas vibratorias para personas sordas

Mochilas vibratorias para personas sordas que se utilizarán en un concierto de las Fiestas de Salamanca. - AYUNTAMIENTO DE SALAMACA.

SALAMANCA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca y la Asociación de Padres de Niños Sordos (Aspas) incorporarán durante uno de los conciertos de las Ferias y Fiestas de la ciudad mochilas vibratorias para personas sordas en una iniciativa pilogo.

Así lo han anunciado la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, y la presidenta de Aspas, Eva María Morales.

El Ayuntamiento ha facilitado a Aspas la gestión de innovaciones tecnológicas como bucles magnéticos y sistemas de frecuencia modulada a través de una mayor difusión, sensibilización y formación para garantizar un uso real, efectivo y sostenible de los recursos existentes, lo que fortalece una inclusión intergeneracional dentro del proyecto 'Salamanca Accesible: promoción y difusión de productos de apoyo para la inclusión de personas sordas'.

En la actualidad, hay disponible una treintena de bucles fijos y portátiles en espacios municipales, señalizados a la entrada de los edificios y conectados al equipo de sonido de los diferentes espacios como en Ieronimus y Scala Coeli, dentro de los puntos de información turística, mientras que en Monumental Salmanticae hay un bucle móvil que se puede utilizar por todo el espacio cuando se hagan visitas teatralizadas o visitas guiadas.

Estos dispositivos permiten la comunicación directa con personas usuarias de prótesis auditivas (audífonos o implantes), reduciendo el ruido ambiente y acercando la voz y el sonido de forma clara.

De esta forma, se optimiza la autonomía comunicativa de las personas con discapacidad auditiva y se previenen efectos asociados a la pérdida de audición como el aislamiento, el deterioro cognitivo o la merma de oportunidades socioculturales.

Ahora se trata de dar un nuevo paso en accesibilidad y, durante las Ferias y Fiestas de septiembre en honor de la Virgen de la Vega se incorporarán, de forma piloto, mochilas vibratorias en uno de los conciertos.

Esta iniciativa, impulsada gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Salamanca y Aspas, a través de su federación autonómica, Fapas CYL, permitirá que las personas sordas y con pérdida auditiva disfruten de la música mediante la vibración, favoreciendo una participación más inclusiva en la programación festiva de la ciudad.

COLABORACIÓN MUNICIPAL

Miryam Rodríguez a puesto en valor la colaboración municipal con las asociaciones en su labor diaria, así como para potenciar la concienciación social y fomentar la investigación biosanitaria para mejorar la atención y la calidad de vida de las personas y de sus familias.

El Ayuntamiento apoya esta constante actividad a través de más de 70 convenios que, este año 2026, aumentan su presupuesto total en un 7 por ciento, hasta superar los dos millones de euros.

Al mismo tiempo, la concejala a destacado los avances conseguidos para construir "una Salamanca más accesible, cómoda y humana", y ha destacado el impulso municipal para "lograr la integración laboral de las personas con discapacidad".

De hecho, ha recordado, se ha llevado a cabo una campaña en colaboración con las confederaciones empresariales para promover la contratación de personas con discapacidad y otra para mejorar la atención en los centros de salud y hospitales, fruto del diálogo y el acuerdo en la Mesa de la Discapacidad.

Entre las principales actuaciones del proyecto 'Salamanca Accesible', el Ayuntamiento ha destacado la comprobación y difusión del funcionamiento de los bucles magnéticos instalados en dependencias municipales, la elaboración de materiales informativos y vídeos divulgativos sobre su uso, la realización de formación específica en accesibilidad auditiva para personal municipal y la dotación de recursos de apoyo para garantizar la accesibilidad en actividades.

En concreto, más de 200 personas sordas recibieron información sobre productos de apoyo auditivo y recursos de accesibilidad, se ofreció formación específica en accesibilidad auditiva a diez técnicos municipales y 26 personas con pérdida auditiva resultaron beneficiadas directamente del préstamo de equipos de frecuencia modulada para actividades culturales, conferencias, talleres y eventos municipales.

Además, se ha colaborado con cuatro centros audioprotésicos y tres entidades especializadas en discapacidad auditiva para la difusión de los recursos disponibles, y se han alcanzado 3.879 visualizaciones en las publicaciones de difusión realizadas en redes sociales.