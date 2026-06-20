Ayuntamiento de Salamanca cede espacios del Rodríguez Aniceto a Asociación Ariadna para unidades de educación especial

SALAMANCA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha autorizado a la Asociación de Padres y Terapeutas de Personas con Autismo o Trastornos Generalizados del Desarrollo de Salamanca (Ariadna) el uso gratuito de espacios en el colegio Nicolás Rodríguez Aniceto para la ampliación de dos unidades de educación básica obligatoria con necesidades especiales.

La concesión permite el uso de cuatro aulas de la planta primera de colegio y las dependencias con acceso autónomo por la fachada principal, seis aulas de la planta segunda, el aula de pretecnología de la primera planta y las aulas de educación infantil ubicadas en el edificio donde se halla el gimnasio, según ha detallado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha destacado la "estrecha y fluida" colaboración del Ayuntamiento con Ariadna en la financiación de programas que fomentan la participación e integración de las personas con TEA y de familiares, de ocio y respiro familiar, programas para la atención logopédica y psicológica, de promoción y mantenimiento de la autonomía funcional, y programas encaminados a la orientación y formación laboral.

También se ha destacado la "constante atención" a las peticiones y necesidades de la asociación para mejorar la calidad del servicio que presta en locales municipales, así como en su día a día, como la edición de una guía turística accesible, denominada 'PaTEA', días sin música y con niveles de ruido bajo en las Ferias y Fiestas, y espacios reservados sin música ni ruido en las carrozas durante la Cabalgata de Reyes.