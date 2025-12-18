El Ayuntamiento de Salamanca cederá una parcela a la AECC para un nuevo edificio destinado a la atención de pacientes

SALAMANCA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado el expediente de cesión gratuita del derecho de superficie de una parcela municipal a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) para la construcción de un nuevo edificio destinado a la atención, acompañamiento y prestación de servicios a pacientes oncológicos y sus familias.

La parcela consta de una superficie de 1.809 metros cuadrados y está ubicada en el Sector del Marín, junto a las calles Zúñiga y Antonio López Borrasca, han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La cesión se realizará por un periodo de 50 años, y el Consistorio salmantino mantiene la titularidad pública de la misma en todo momento y está valorada en 1.500.625 euros, según ha recogido el informe sobre las características urbanísticas y valoración técnica del solar.

El edificio, que pasará a denominarse 'espacio abierto', tal y como consta en la memoria del proyecto presentado por la AECC, permitirá a la asociación ampliar y mejorar sus instalaciones en la ciudad, facilitar el desarrollo de programas de apoyo psicológico, social y de prevención, así como actividades de información y sensibilización dirigidas a los ciudadanos.

A este respecto, el Consistorio ha destacado la importancia de esta nueva colaboración con la AECC, que refuerza el papel de la ciudad como "referente en la atención integral a las personas afectadas por esta enfermedad, al tiempo que garantiza un uso social de un bien público en beneficio del interés general".