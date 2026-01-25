El Ayuntamiento de Salamanca cierra parques y la zona arbolada de la Ciudad Deportiva Lazarillo por rachas de viento

SALAMANCA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha ordenado el cierre de parques y la zona arbolada de la Ciudad Deportiva Lazarillo por las fuertes rachas de viento previstas según el aviso amarillo emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, a partir de las 14.00 horas, se cierra la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela, el Parque de los Jesuitas, el Parque Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, la zona de pinos del Parque Picasso, la zona infantil y el entorno del cedro catalogado del Parque de La Alamedilla, el Paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco y la zona de pinos del Jardín de los Gozos y las Sombras.

Esta medida permanecerá activa hasta que las rachas de viento y las condiciones climatológicas adversas remitan y no supongan ningún riesgo para la población por caída de ramas, según ha señalado el Ayuntamiento salmantino, que ha recordado la importancia de extremar todas las precauciones que sean necesarias y protegerse del viento, y recomienda retirar elementos exteriores de terrazas, balcones y azoteas.

Mientras, los servicios municipales de Bomberos, Policía Local y Parques y Jardines están a pleno rendimiento para poder atender los avisos que pudieran registrarse.