Ayuntamiento de Salamanca convoca 1.447 plazas en el programa de actividad físico-deportiva para adultos

SALAMANCA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha convocado una nueva edición del programa de actividad físico-deportiva para adultos para la próxima temporada con un total 1.447 plazas.

El objetivo es "fomentar la vida saludable y mejorar el bienestar de los salmantinos para lo que se pone a su disposición instalaciones deportivas municipales", como han asegurado desde el Consistorio.

Las modalidades ofertadas son gimnasia de mantenimiento, yoga, pilates, tenis y baloncesto para mayores y la nueva convocatoria incorpora varias mejoras ya que, por primera vez, el Centro Municipal Integrado Victoria Adrados se integra en el programa, donde se impartirán clases de pilates.

En segundo lugar, se suman dos cursos de tenis, que se llevarán a cabo los sábados en las nuevas pistas del Rosa Colorado.

Todas las actividades comenzarán a partir del 1 de octubre y se impartirán en tres periodos, del 1 de octubre al 22 de diciembre; del 11 de enero al 19 marzo, y del 31 de marzo al 30 de junio.

El plazo de inscripción se mantendrá abierto del 15 al 18 de septiembre para las personas empadronadas en la capital salmantina, y del 21 al 23 de septiembre para las no empadronadas; asimismo se habilitará un periodo de inscripción extraordinario los días 28 y 29 de septiembre.

Las inscripciones deberán realizarse, con carácter general, a través del enlace a la web http://edeportes.aytosalamanca.es/ y presencialmente en la sección de Deportes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, bajo reserva de cita previa en el teléfono 923 22 10 01.