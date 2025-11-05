El Ayuntamiento de Salamanca destina 192.722 euros para digitalizar y reacondicionar el parque arqueológico del Botánico

De izquierda a derecha, el concejal de Turismo, Ángel Fernández Silva; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el concejal de Fomento y Urbanismo, Fernando Carabias - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca destinará 192.722,75 euros para llevar a cabo la digitalización y reacondicionamiento de los 3.300 metros cuadrados que conforman el parque arqueológico del Botánico.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha presentado esta acción que estará terminada a finales de la primavera o principios del verano de 2026 "para mostrar mejor sus restos y hacer la visita más atractiva".

A partir de esta intervención, enmarcada en el Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística, se podrán ver los edificios recreados digitalmente, se plantarán nuevos árboles, se potenciará la iluminación y se mejorará la accesibilidad de la zona.

Tal y como ha señalado el regidor, el proyecto de digitalización se basará en la creación de un gemelo digital que ofrezca a los visitantes una experiencia inmersiva en tres dimensiones, lo que abrirá "nuevas oportunidades educativas y turísticas porque la arqueología también vende".

Para reforzar este dato, Carbayo ha recordado otros espacios recuperados en la ciudad, como el Cerro de San Vicente, el Centro de la interpretación de las murallas, la Cueva de Salamanca o el Pozo de la Nieve en el convento de San Andrés.

Gracias a las gafas 3D, en la nueva visita al Botánico se podrá experimentar "cómo era la Salamanca desaparecida y rememorar la primera excavación arqueológica de la ciudad que se llevó a cabo hace casi dos siglos en la plaza de San Bartolomé en busca de los restos de Fray Luis de León", ha sostenido el primer edil.

Por otro lado, el carácter verde del Parque del Botánico se logrará gracias a la plantación de árboles y arbustivas autóctonas para crear zonas de descanso y sombra.

Además, se va a incrementar la iluminación general y se van a sustituir los proyectores, además de incluir una nueva instalación en la zona verde, para permitir una visita nocturna más atractiva.

Por último, se va a mejorar la accesibilidad de la zona con la sustitución de los bordillos de madera por borduras de acero, y se va a realizar la apertura de un nuevo camino de enlace con la zona expositiva, además de una revisión de las barandillas de cable trenzado.

Por último el alcalde ha recordado que el Botánico ofrecerá como hasta ahora dos fórmulas de visita, guiada y libre, aunque ha recomendado la visita guiada para aprovechar mejor todo lo que ofrecerá de nuevo el lugar.