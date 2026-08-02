El Ayuntamiento de Salamanca destina casi cuatro millones para rehabilitar 242 edificios residenciales desde 2018

SALAMANCA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de su Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU), ha concedido 3.983.471,86 euros a 242 comunidades de vecinos en ayudas a la rehabilitación de edificios residenciales desde el año 2018, según se ha constatado esta semana en el Consejo de Administración durante el repaso al estado de las diferentes convocatorias habilitadas.

Según ha explicado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press, a estas cifras se sumará la última convocatoria del año 2025, con una cuantía total de un millón de euros, actualmente en fase de tramitación tras recibirse 320 solicitudes, para realizar actuaciones de rehabilitación dirigidas a la sustitución y/o retirada de elementos constructivos con amianto.

Asimismo, la institución ha señalado que mantiene su compromiso con la mejora de la accesibilidad para conseguir edificios que permitan el acceso a la mayor variedad posible de situaciones personales.

Son beneficiarias de estas ayudas las comunidades de propietarios, los propietarios únicos de edificios de uso residencial vivienda colectiva y los propietarios de edificios de uso residencial vivienda unifamiliar, excepto aquellos edificios y viviendas incluidos en los denominados entornos residenciales de rehabilitación programada, que cuentan con sus propias ayudas.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

Se consideran actuaciones subvencionables las obras de sustitución y/o retirada de elementos constructivos con amianto, las obras de mejora de accesibilidad en los elementos comunes de los edificios o en edificios de vivienda unifamiliar, y las obras complementarias de conservación en los elementos comunes de los edificios o en edificios de vivienda unifamiliar.

En el caso de las obras de sustitución y/o retirada de elementos constructivos con amianto, deberán cumplirse el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo y la Ordenanza Municipal Reguladora de la Retirada del Amianto en Salamanca, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Salamanca de 9 de mayo de 2025.

Asimismo, se considerarán actuaciones subvencionables, además de la retirada del propio material que contiene amianto, las actuaciones complementarias necesarias para sustituir los materiales eliminados.

El procedimiento se sujeta al principio de concurrencia competitiva, por lo que se concederán las subvenciones mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de preferencia establecidos en las bases y con el límite del crédito disponible, a aquellas que obtengan la mayor valoración en aplicación de los citados criterios.