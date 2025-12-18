El Ayuntamiento de Salamanca impulsa 33 nuevas viviendas protegidas de alquiler en el Túnel de la Televisión

El Ayuntamiento de Salamanca aprueba la construcción de 33 viviendas protegidas de alquiler en el Túnel de la Televisión - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU) del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado la dotación presupuestaria para el inicio de las obras de una nueva promoción de 33 viviendas protegidas de alquiler con garaje en la calle Túnel de la Televisión, que está dentro del presupuesto de esta entidad pública empresarial para el año 2026 que contará con un total de 7.902.000 euros.

El nuevo edificio contará, además, con un garaje de cuatro plantas para un total de 222 plazas de estacionamiento, de manera que facilite el aparcamiento a los vecinos en una zona donde el Consistorio han construido hace una década el parking gratuito en superficie de la calle La Radio.

El Ayuntamiento ha asegurado que su intención es incrementar el parque municipal de vivienda para facilitar el acceso a precios asequibles a las personas con más dificultades económicas, principalmente para jóvenes.

En este sentido, ha recordado que el 30 por ciento de las 326 viviendas de alquiler habilitadas por el Consistorio en los últimos años están reservadas, de manera exclusiva o con carácter preferente, para jóvenes.

Así, esta promoción dará continuidad a las 48 viviendas protegidas en alquiler, 48 trasteros y 52 plazas de garaje en el barrio Capuchinos que se han entregado a finales de noviembre para, entre otros colectivos, personas mayores o con movilidad reducida, así como a la promoción de 55 viviendas en la calle Obispo Sancho de Castilla del barrio Pizarrales, cuya construcción ya se ultima y para las que tendrán prioridad las personas menores de 36 años, han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Precisamente, desde 1988, momento de la creación del Patronato, se han promovido y entregado 67 edificios residenciales con un total de 2.549 viviendas protegidas, han añadido desde el Ayuntamiento.

La inversión acumulada desde el inicio de todos los edificios promovidos por el Patronato, que incluyen la rehabilitación de su sede en la Calle Pozo Amarillo, supera los 135 millones de euros, lo que hace que se autofinancien las inversiones.

PRESUPUESTO DE 2026

Por otro lado, el presupuesto del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo para 2026 también incluye una partida económica para la concesión de subvenciones destinadas a actuaciones de rehabilitación de edificios incluidos en Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP).

En concreto, serán para las zonas de Gladiolos (96 viviendas de diez comunidades de vecinos) en el barrio Garrido, para los bloques de Nícar en El Carmen y para el barrio Ciudad Jardín (86 viviendas en seis comunidades), y para la segunda fase del barrio de la Chinchibarra (60 viviendas en seis comunidades).

En el presupuesto también se recogen las ayudas a la rehabilitación para edificios no incluidos en Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada, cuya última convocatoria ha recibido 318 solicitudes en total.

Con una cuantía total de un millón de euros, sigue la línea de las anteriores convocatorias (3,8 millones abonados desde el año 2018 para 236 comunidades de vecinos hasta la fecha) para realizar actuaciones de rehabilitación dirigidas a la sustitución y/o la retirada de elementos constructivos con amianto, pero sin perder de vista el objetivo de la mejora de la accesibilidad.