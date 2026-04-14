Ayuntamiento de Salamanca inicia la contratación para la mejora del tramo urbano del Tormes

SALAMANCA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Bienes y Contratación del Ayuntamiento ha aprobado este martes el expediente para la contratación del 'Servicio de manejo forestal para la mejora del tramo urbano del río Tormes a su paso por Salamanca', reservado a empresas de Inserción Social, con un presupuesto total del contrato de 111.854,51 euros y un plazo de ejecución desde julio de 2026 hasta agosto de 2028.

Esta actuación está incluida en el proyecto Raíles Verdes, dentro de la Acción B3 en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad dirigidas al desarrollo y consolidación de la infraestructura verde en ciudades españolas.

Raíles Verdes cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través de la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Con informe favorable del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta y autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), los trabajos a desarrollar buscan una mejora del estado de conservación de la vegetación de ribera existente en ambas márgenes del río Tormes a su paso por el término municipal de Salamanca, así como la eliminación de pies y ramas muertas. Para estas actuaciones se tendrá de referencia la Guía de buenas prácticas en actuaciones de mantenimiento y mejora de cauces del Miteco.

En concreto, las actuaciones de gestión forestal en este tramo del ecosistema de ribera se orientan a diversificar los hábitats para la fauna, tanto terrestre como acuática, y a crear corredores ecológicos dentro de la infraestructura verde salmantina mejorando los servicios de los ecosistemas, tal y como han asegurado desde el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, pretenden aumentar la materia orgánica del suelo para favorecer la regeneración y el mantenimiento de la vegetación. También se busca reforzar el papel del bosque de ribera como sumidero de CO2 para contribuir a la mitigación del cambio climático.

Las intervenciones, autorizadas por la Confederación Hidrográfica del Duero, incluyen el desbroce de vegetación que obstaculiza el paso del agua y la retirada de restos vegetales secos y residuos, asegurando la estabilidad de las orillas. Asimismo, se desarrollan trabajos para conservar la cobertura y funcionalidad de la vegetación de ribera, tanto arbórea como arbustiva, además de regular el crecimiento de especies macrófitas.

Entre ellos, destaca la eliminación de árboles muertos o enfermos afectados por plagas, su aprovechamiento mediante compostaje, y la creación de refugios de fauna para insectos y aves.

También se realizará la mejora de las condiciones morfológicas de la vegetación de ribera, controlando, igualmente, la influencia de propia vegetación en la capacidad de transporte del cauce para mitigar los posibles efectos de eventuales crecidas y acumulaciones de materiales en el entorno de infraestructuras como puentes o pasos.

Por ello, se hace necesario determinados trabajos selvícolas sobre esta vegetación riparia existente, como realizar la entresaca de ejemplares dominantes para favorecer el desarrollo del resto y contribuir a la regulación de avenidas, el clareo en determinadas especies para mejorar su crecimiento y la producción de semillas, aumentando así la diversidad estructural, ecológica, paisajística y el desarrollo de determinadas especies autóctonas como el fresno o el aliso con la finalidad de aumentar los valores ambientales del ecosistema fluvial.

Por otro lado, se contempla la eliminación de especies exóticas invasoras. En tomo momento, se respetará cualquier limitación ambiental impuesta sobre los espacios de ribera y sus diferentes hábitats, tanto en la flora como la fauna, además de respetar la época de nidificación y cría de la fauna o el ciclo vegetativo de determinadas especies vegetales.

PROYECTO RAÍLES VERDES

El Ayuntamiento de Salamanca ha resultado beneficiario en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) dirigidas al desarrollo y consolidación de la infraestructura verde en ciudades españolas.

A través del proyecto Raíles Verdes, que cuenta con un presupuesto total de 2,8 millones de euros y está cofinanciado en un 60 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), se acometerá la renaturalización del entorno urbano comprendido en todo el recorrido de la antigua línea ferroviaria de la Ruta de la Plata, que se transformará en una vía verde.

Hasta el año 2028 se acometerá la transformación de la antigua línea ferroviaria en una vía verde, la recuperación del 'volcán de Garrido', la creación de dos bosques urbanos, la generación de casi un centenar de huertos urbanos, el incremento de las zonas verdes en el bulevar junto al parque de los Jesuitas y en el viaducto de la calle Jardines, y el manejo forestal de la ribera del río Tormes.