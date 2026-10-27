Ayuntamiento de Salamanca inicia la plantación de 30.000 árboles en zonas urbanas y forestales e invierte 148.396 euros

Plantación de árboles en la capital salmantina. - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado los trabajos para la plantación de 30.000 árboles en espacios urbanos y forestales de la ciudad, una iniciativa que se enemarca en el Plan Especial de Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad.

Los primeros trabajos corresponden a los árboles previstos en proyectos de urbanización este año y los comprometidos por las empresas concesionarias del mantenimiento de las zonas verdes de Salamanca, tal y como ha informado el Ayuntamiento.

Al mismo tiempo, se ha licitado el contrato para el suministro de ejemplares que se distribuirán entre zonas urbanas (parques, jardines, calles, plazas y bulevares) y zonas forestales, que reforzará los bosques ya existentes o proyectos de renaturalización financiados con fondos europeos como la EDUSI Tormes+ y el LIFE Vía de la Plata.

El presupuesto base es de 148.396,56 euros y se realizarán plantaciones en espacios verdes repartidos por toda la ciudad como la ribera del Arroyo del Zurguén, el Cordel de Miranda hasta Arapiles, la calle Juan Bautista de Toledo, la calle Cordel de Merinas de Chamberí, el Parque de El Baldío o el parque astronómico de Chamberí, la zonas verdes en el polígono El Montalvo II junto al término municipal de Carbajosa, el Teso de la Feria.

Con la plantación que se llevará a cabo, las zonas verdes municipales dispondrán de más de 157.000 árboles.

Para la plantación se utilizará una gran variedad de especies autóctonas y otras que aporten mayor multifuncionalidad a los diferentes espacios verdes como enebros, majuelos, avellanos, higueras, serbales, endrinos, fresnos, nogales, almendros, pinos, tilos, carpes, cerezos, manzanos, almeces, moreras, alisos, alcornoques, encinas y robles.