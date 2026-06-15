El Ayuntamiento de Salamanca instalará en la línea 15 un servicio de 'bus a demanda' durante los fines de semana

El concejal Ángel Molina. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado que instalará "de forma inmediata, en las próximas semanas" en la línea 15 un servicio de 'bus a demanda' durante los fines de semana para tratar de buscar un "equilibrio entre la prestación del servicio y los recursos".

Este servicio, que es un "avance pionero", según ha indicado el concejal de Tráfico y Transportes, Ángel Molina, va a ser un estudio para conocer si hay demanda, como aseguran los vecinos, y de ser así podrían dar "el mismo servicio que se da entre semana".

La demanda de un autobús se solicitará a través de una plataforma web, en la que un solo viajero podrá pedir el servicio para que se active.

El edil ha indicado además en rueda de prensa que el Ayuntamiento va a tomar dos medidas "estratégicas" para tres líneas, la 10, la 13 además de la 15, con este 'bus a demanda'.

La mejora en las líneas 10 y 13 tiene que ver con un "refuerzo" del servicio desde primera hora del día hasta las 15 horas, ya que tras un análisis se ha comprobado que la franja de mañana es la que concentra "mayor densidad de tráfico" y hasta ahora solo había un autobús de refuerzo durante cuatro horas.

Molina ha recordado los datos de 2015 relacionados con el autobús urbano, año en el que se ha batido el récord anual de usuarios con casi 16 millones.

Como ha asegurado, además, una de las prioridades del Ayuntamiento con el servicio es "la excelencia técnica y la sostenibilidad", por lo que se ha logrado tener una "flota 100 por cien ecológica y se ha eliminado el diésel" de las calles.

Además, Molina ha asegurado que se han destinado 18 millones anuales al coste del contrato, además de destinar 2,4 millones adicionales para 130 paneles de información en tiempo real, 4,1 millones en la compra de ocho autobuses y un compresor de gas o 173.000 euros para aseos de cabina para conductores.

Por otra parte, ha resaltado la "apuesta por la tecnología", ya que trabajan actualmente en el sistema de prioridad semafórica en más de cien cruces con una inversión de 288.000 euros, además de tener wifi gratuito en todos los vehículos.

Otro de los hitos logrados por el Consistorio salmantino "con orgullo" en este año ha sido comunicar "a todos los barrios con el complejo hospitalario", ha finalizado.