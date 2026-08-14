Ayuntamiento de Salamanca y Junta desarrollan cuatro programas para facilitar el acceso al mercado laboral a 47 personas

Usuario del taller de empleo 'Lucía de Medrano' ejecuta trabajos de sustitución de ventanas - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca y la Junta llevan a cabo durante este año dos programas públicos mixtos de empleo y formación y dos programas de Formación Ocupacional para Desempleados (FOD), que benefician a 47 personas en total.

Según ha explicado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press, estas iniciativas cuentan con una inversión total de 1.057.272,52, de los que la Administración autonómica aporta 780.176,16 euros y el Ayuntamiento de Salamanca los 277.096,36 restantes.

La institución municipal ha señalado que estas medidas repercuten también "en el resto de la sociedad y en la modernización de los barrios de la ciudad", así como en la "fijación de población", pues la formación facilita que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en Salamanca.

Concretamente, los programas públicos mixtos de empleo y formación, desarrollados por la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades, reciben los nombres de 'Lucía de Medrano' y 'Puerta del Saber' y permiten la contratación de 24 personas participantes y de siete docentes.

A estos cursos acceden personas desempleadas e inscritas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, con prioridad para jóvenes menores de 30 años, preferentemente sin cualificación; personas mayores de 52 años, y personas desempleadas de larga duración, con participación mayoritaria de mujeres.

'Lucía de Medrano' ofrece formación y empleo a doce personas participantes durante doce meses, con sus correspondientes certificados de profesionalidad, en las especialidades de 'Operaciones auxiliares de fabricación mecánica y soldadura por arco con electrodo revestido' y 'Pintura industrial y decorativa en construcción'.

Por su parte, el programa 'Puerta del Saber', que se lleva a cabo también durante doce meses, ofrece formación y empleo a doce personas participantes, con sus correspondientes certificados de profesionalidad, en las especialidades de 'Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas y fábricas de albañilería' e 'Instalación de elementos de carpintería y trabajos de carpintería y mueble'.

Además de los programas mixtos de formación y empleo, el Ayuntamiento de Salamanca ha recibido otra subvención por parte del Servicio Público de Empleo de Castilla y León para la realización de una acción para 15 personas con su correspondiente certificado de profesionalidad, además de un docente.

Se trata de una acción vinculada a la oferta del sistema de Formación Profesional en el ámbito laboral, asociada al catálogo nacional de cualificaciones profesionales para trabajadores desempleados, acerca de 'Trabajos de carpintería y mueble'.