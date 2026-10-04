El Ayuntamiento de Salamanca oferta el 14 de octubre un curso gratuito de formación básica en voluntariado

Curso formacion voluntariado de octubre. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ofertará el próximo 14 de octubre un curso gratuito de formación básica en voluntariado, una acción formativa que se enmarca en la programación de la Agencia Municipal del Voluntariado.

El Centro Municipal Integrado Julián Sánchez 'El Charro' acogerá la actividad de 17.00 a 20.00 horas, con el objetivo de "canalizar la creciente solidaridad" entre la población salmantina, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

De esta forma, el curso estará dirigido tanto a personas que vayan a iniciarse en la acción voluntaria como a quienes deseen conocer más sobre este ámbito.

Durante la formación, los asistentes recibirán los conocimientos necesarios para desarrollar una acción voluntaria "eficaz y con garantías", con todos los recursos disponibles en la ciudad a su alcance, así como para poder llevar a la práctica la ayuda altruista.

Esta acción formativa se realiza en varias ediciones a lo largo del año para sensibilizar a la ciudadanía y para facilitar el acceso a entidades de la ciudad para colaborar en diferentes ámbitos.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de forma presencial en el Centro Municipal Integrado de la Plaza de Trujillo o de forma digital a través de la web 'www.voluntariadosalamanca.com' --en la sección de Formación--, con una llamada al número 660 178 583 o por un mensaje de WhatsApp al 722 614 186.

Por otra parte, quienes deseen formar parte de la Bolsa de la Agencia Municipal del Voluntariado de cara a próximas actividades del programa 'VoluntaS' podrán hacerlo a través de los canales de contacto.