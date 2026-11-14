El Ayuntamiento de Salamanca ofrece sesiones formativas sobre educación y cuidados para padres y madres

Progama formativo 'Educar en Familia'. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha una nueva edición del programa municipal 'Educar en Familia', unas sesiones formativas destinadas a padres y madres con menores de edad que deseen profundizar en su educación y cuidado.

La formación está compuesta por cuatro grupos, con unas quince personas cada uno, en los que se facilitan habilidades a las familias en función de las necesidades evolutivas de la etapa vital en que se encuentran, según ha trasladado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante siete sesiones, con periodicidad semanal y una duración aproximada de hora y media, se abordan temas que analizan las necesidades detectadas a través de los Centros de Acción Social (CEAS)y de la Sección de Infancia de la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades, o bien aquellos sugeridos por las propias familias y la persona formadora en la edición anterior del programa.

El primer grupo está destinado a padres y madres con menores entre seis y once años, y se reúne los jueves de 10.30 a 12.00 horas en el Centro Municipal Integrado (CMI) Julián Sánchez 'El Charro'.

El segundo grupo, para familias con menores entre 12 y 17 años, se reúne los miércoles de 17.30 a 19.00 horas en el Espacio Joven, y otros dos grupos, para padres y madres de menores con necesidades educativas especiales, que se reúnen los martes de 10.30 a 12.00 en el CMI Victoria Adrados y los viernes de 11.00 a 12.30 horas en el CMI La Vega.

METODOLOGÍA DEL PROGRAMA

La metodología del programa es grupal, participativa y experiencial. Además, cada grupo está dirigido por un formador que presenta los contenidos y promueve el debate y la reflexión entre los participantes.

Así, no solo se evita el agravamiento de determinadas situaciones, sino que además se proporciona un espacio de escucha y reflexión que propicie la prevención.

En el caso de las familias de menores con necesidades educativas especiales, el objetivo es ofrecer pautas educativas y de cuidado específicas, así como fomentar el apoyo mutuo y el intercambio de experiencias entre las personas participantes.