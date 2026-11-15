Ayuntamiento de Salamanca organiza el 19 de noviembre una charla para mayores sobre novedades en materia de alquiler

Charla-coloquio sobre las novedades del alquiler para personas mayores. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca celebrará el próximo jueves 19 de noviembre, a las 17.00 horas, una charla-coloquio sobre las últimas novedades en materia de alquiler destinada a las personas mayores.

La iniciativa se enmarca en las actuaciones del Servicio de Asesoramiento Jurídico Especializado, que desarrolla el Ayuntamiento en colaboración con el Colegio de la Abogacía de la provincia.

Bajo el título '¿Qué ha cambiado en el alquiler? Claves de las últimas reformas en arrendamientos urbanos', la actividad tendrá lugar en el salón de actos del Casino de la ciudad --entrada por la calle Zamora-- y la entrada será libre hasta completar el aforo, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, la charla contará con el abogado y responsable del Servicio Jurídico de la Cámara de la Propiedad de Salamanca, Lorenzo Fuentes de Antonio, y con la abogada especialista en Derecho Inmobiliario Patricia Estévez Huebra.

El encuentro está dirigido especialmente a los mayores, aunque está abierta a todas aquellas personas interesadas en conocer las novedades legislativas en materia de arrendamientos urbanos.

Durante la sesión se abordarán, desde una perspectiva práctica y divulgativa, las principales cuestiones relacionadas con las últimas reformas en materia de alquiler, con el objetivo de facilitar la comprensión de los cambios normativos y resolver las dudas más habituales que pueden surgir tanto a propietarios como a inquilinos.

Entre otros asuntos, se tratarán aspectos como la situación de los contratos actualmente vigentes, las condiciones para su extinción o prórroga y las particularidades del alquiler a estudiantes o por habitaciones.