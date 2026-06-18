Ayuntamiento de Salamanca presenta un plan formativo con 24 acciones para hostelería y atención sociosanitaria

Un momento de la presentación del plan formativo. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha desarrollado un nuevo Plan Formativo Municipal, compuesto por 24 acciones formativas, que recoge las peticiones del empresariado de la ciudad en sectores con demanda de empleo cualificado como la hostelería y la atención sociosanitaria.

Con una inversión en torno a 97.000 euros, saldrá a licitación en breve para que se pueda ejecutar entre finales de este año y 2027. La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha destacado en su presentación el cumplimiento del compromiso municipal para impartir "la formación necesaria y adaptada a las necesidades que el tejido empresarial de la ciudad detecta como necesarias para la contratación de personal en sus establecimientos".

Con este plan, han asegurado desde el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press, se quiere dar respuesta a sectores como la hostelería, el empleo verde y la atención sociosanitaria.

Rodríguez ha añadido que el articulado complementa a los programas públicos mixtos de empleo y formación más centrados en el sector de la construcción, en colaboración con la Junta, y al proyecto Laboris Helmántica, financiado con fondos europeos, que se llevan a cabo hasta final de este año en el Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL) del Ayuntamiento de Salamanca.

Estas acciones formativas, ha apuntado la edil salmantina, están facilitando el acceso al mercado laboral tanto a jóvenes menores de 30 años como personas mayores de 50 años desempleadas de larga duración, con participación mayoritaria de mujeres.

A su vez, contribuyen a fijar población, pues la formación facilita el incremento de las posibilidades de acceso al mercado de trabajo y, por tanto, que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en Salamanca.

El Plan Formativo Municipal de 2026 incluye, en primer lugar, siete acciones formativas sobre hostelería: barista, elaboración de aperitivos y tapas, sumiller, iniciación al vino y maridaje, coctelería, cortador de jamón y organización de eventos y banquetes.

Otro bloque se centra en la atención logística y medios auxiliares: carretillas elevadoras y plataformas móviles de personal, montaje de andamios y estructuras tubulares, y gestión logística de almacenes. Asimismo, hay acciones relacionadas con el empleo verde, como jardinería y manipulación de plaguicidas de uso fitosanitario.

En el apartado sociosanitario, se incluyen acciones sobre cuidados auxiliares y atención al paciente geriátrico, técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones, manipulación de alimentos, iniciación a la estética, asistencia a la ciudadanía y control de accesos, y monitor de aula matutina, comedor y transporte escolar.

Finalmente, el Plan Formativo Municipal recoge acciones sobre competencias digitales, como contabilidad básica, técnicas administrativas de oficina, inglés básico, fundamentos y aplicaciones de inteligencia artificial y competencias digitales básicas para el empleo.