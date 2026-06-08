El Ayuntamiento de Salamanca ratifica las Medallas de Oro al Colegio de la Abogacía, Araceli Mangas y Juan Jesús Cruz. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha ratificado este lunes la propuesta para la concesión de las Medallas de Oro de la ciudad en 2026 al Colegio de la Abogacía de Salamanca, Araceli Mangas y Juan Jesús Cruz.

La propuesta ha salido adelante con el voto unánime de todos los grupos presentes en el Pleno del Consistorio salmantino. El acto de entrega se celebrará el próximo 13 de junio a las 21.00 horas en la Plaza Mayor en el marco de las fiestas de San Juan de Sahagún.

La propuesta de concesión de Medalla de Oro al Colegio de la Abogacía de Salamanca coincide con la celebración este año del 250 aniversario de su fundación. Fundado en 1776, forma parte de la historia civil de la ciudad y ha acompañado su evolución social, jurídica e institucional desde el siglo XVIII hasta nuestros días.

En este tiempo, el Colegio se ha caracterizado por su compromiso y servicio a la ciudadanía. Es una institución muy relevante y un referente en la defensa de los derechos de las personas, manteniendo con el paso de los años la esencia de la abogacía, pero impulsa al mismo tiempo la modernización, la formación y la excelencia profesional, tal y como han señalado desde el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Por otro lado, la propuesta de concesión de la Medalla de Oro a la académica de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, Araceli Mangas, se fundamenta en una trayectoria ejemplar que une excelencia académica, prestigio internacional y profundo vínculo con Salamanca. Además, en el año en el que se conmemora el V centenario de la Escuela de Salamanca.

Nacida en Ledesma y formada en la USAL, es una de las grandes referentes españolas en Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea. Durante 25 años ejerció como catedrática en la Universidad de Salamanca, donde dirigió el Centro de Documentación Europea y el Departamento de Derecho Público General, además de impulsar una de las primeras Cátedras Jean Monnet y Centro de Excelencia Jean Monnet reconocido en España.

Su reconocimiento como académica de número y vicepresidenta de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, junto a premios como el Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades, avalan una "contribución decisiva al pensamiento jurídico español y europeo" han añadido desde el Consistorio salmantino.

Por último, la concesión de Medalla de Oro al doctor Juan Jesús Cruz se fundamenta en una trayectoria médica, docente e investigadora decisiva para la ciudad. Licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Salamanca, con sobresaliente cum laude, ha sido uno de los grandes impulsores de la oncología médica en Castilla y León.

En 1984 creó la Unidad de Oncología Médica del Hospital Universitario de Salamanca y, desde 1995, dirigió un servicio convertido en referencia autonómica y en escuela de especialistas. Su labor ha unido asistencia sanitaria, investigación y docencia universitaria: fue catedrático de Oncología Médica de la USAL, formó parte del núcleo inicial del Centro de Investigación del Cáncer y ha impulsado unidades pioneras como las de consejo genético y largos supervivientes, como han recordado desde el Ayuntamiento.