El Ayuntamiento de Salamanca refuerza la lucha biológica para prevenir y combatir las plagas en parques y jardines de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca refuerza la lucha biológica para prevenir y combatir las plagas en parques y jardines de la ciudad a través de Savia, la Estrategia de Infraestructura Verde para hacer de la capital salmantina una ciudad "más saludable y a la vanguardia contra el cambio climático".

Esta semana ha comenzado la nueva campaña en el Parque de los Jesuitas y en el Huerto de Calixto y Melibea, ha detallado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

El control biológico se define como una actividad en la que se aprovechan algunas especies de insectos con el objetivo de reducir o incluso llegar a acabar por completo con parásitos que afecten a una determinada especie.

Se pretende así, sin el uso de insecticidas químicos, controlar las plagas a través de enemigos naturales, es decir, otros insectos que son depredadores de la plaga y son inofensivos tanto a la planta como a los seres humanos, e incluso no producen daño a otros insectos benignos para el medio ambiente.

El Ayuntamiento lleva a cabo esta suelta de insectos en el Parque de los Jesuitas para controlar el pulgón, la araña roja y la psila en arbolado y rosales; y en el Huerto de Calixto y Melibea, para controlar el pulgón, la araña roja y la cochinilla algodonosa en arbolado y rosales.

A través de esta técnica, inofensiva para el ser humano, así como para la flora y fauna, se pretende controlar que una misma plaga llegue a afectar a varias especies arbóreas o que un mismo árbol pueda ser atacado por plagas diferentes, llegando incluso a solaparse sus ciclos biológicos.