El Ayuntamiento de Salamanca retoma las visitas guiadas y gratuitas al cementerio San Carlos Borromeo

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SALAMANCA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca retoma la oferta de visitas guiadas al cementerio San Carlos Borromeo, una iniciativa que se ha puesto en marcha hace un año con el objetivo de dar a conocer y poner en valor el patrimonio histórico, artístico y cultural del camposanto salmantino.

Esta actividad permite conocer la historia del cementerio San Carlos Borromeo, así como algunos de sus elementos arquitectónicos, escultóricos y artísticos más destacados. El recorrido ofrece también una aproximación a la evolución de este espacio y a la relación entre el patrimonio funerario y la historia de la ciudad.

Las visitas guiadas son gratuitas y se celebrarán los domingos 27 de septiembre; 11 y 25 de octubre; 8, 15, 22 y 29 de noviembre; y 6, 13 y 20 de diciembre, con dos pases cada jornada, a las 11.00 y a las 12.30 horas.

La iniciativa se desarrolla de forma complementaria al proyecto integral de señalización del cementerio, puesto en marcha por el Ayuntamiento a través de las concejalías de Salud Pública y Turismo con el propósito de facilitar la interpretación de sus principales elementos patrimoniales y favorecer su conocimiento tanto entre los visitantes como entre los propios salmantinos.

Las reservas se pueden realizar en la plataforma https://www.salamanca.es/que-ver/monumentos/cementerio-de-sa...- carlos-borromeo