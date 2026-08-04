Ayuntamiento de Salamanca solicitará la declaración del Cerro de San Vicente como Bien de Interés Cultural

García Carbayo, durante su visita al Cerro de San Vicente. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca va a solicitar la declaración del Cerro de San Vicente como Bien de Interés Cultural, según el procedimiento que recoge el Reglamento de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha anunciado esta decisión durante la visita que ha realizado este martes con motivo de la conclusión de las obras del Portillo de San Vicente y de la plataforma superior.

El Consistorio ya ha preparado la documentación pertinente y ha esperado a la finalización de ambos proyectos para dar este paso, en virtud del tratamiento general que ha recibido el espacio, de la entidad de los restos arqueológicos encontrados y de las investigaciones que se han llevado a cabo hasta la fecha.

Todo ello ha situado al Cerro de San Vicente entre los enclaves arqueológicos "más relevantes" de la primera Edad del Hierro peninsular.

García Carbayo ha destacado que estas dos actuaciones se han sumado a las que el Ayuntamiento ha impulsado durante los últimos años, entre ellas la adecuación de las laderas y la inauguración del Museo. Con la apertura del Portillo y la finalización de la plataforma superior, el Consistorio ha avanzado en reforzar el enclave en el que tuvo su origen la ciudad durante la primera Edad del Hierro.

"Con el Portillo hemos recuperado un vial histórico y hemos restablecido una comunicación peatonal entre el paseo de San Vicente, el barrio del mismo nombre y el parque arqueológico", ha señalado el alcalde.

Los trabajos también han permitido restaurar y consolidar un tramo de la Cerca Nueva, cuya conexión con el sector occidental ha permanecido cegada desde la contienda napoleónica.

Durante la ejecución de las obras salieron a la luz restos del testero plano de la capilla mayor de la iglesia del convento de San Vicente y parte de las capillas laterales.

Este hallazgo hizo que se modificara el proyecto original y ha condicionado por completo el trazado inicialmente previsto. "Hemos antepuesto la plena conservación del patrimonio a cualquier otra consideración y, por ello, hemos sacrificado la accesibilidad inicialmente prevista", ha explicado el regidor.

Para salvar los seis metros de desnivel sin afectar a los vestigios arqueológicos, se ha ejecutado una escalera de circulación cómoda y se ha habilitado un recorrido más corto. La integración de los restos de la iglesia del convento se ha resuelto mediante tres estrategias diferentes.

Los vestigios mejor conservados permanecen visibles y pueden contemplarse en las zonas intermedias del recorrido desde el Portillo. Los restos más frágiles, localizados en la esquina de la calle San Vicente, han quedado protegidos bajo una capa de grava y su huella se ha materializado mediante parterres vegetales.

Por su parte, los elementos desaparecidos se han reinterpretado con un pavimento de baldosas, grava y césped, que ha reproducido la geometría histórica y ha facilitado su lectura.

TRATAMIENTO DEFINITIVO

En paralelo, el Ayuntamiento ha culminado el tratamiento definitivo de la plataforma superior y la ha transformado en un parque naturalizado para el disfrute público, la cultura y la investigación.

Los recorridos se han dispuesto como un tapiz de capas históricas y vegetales, mientras que el paseo perimetral y los itinerarios transversales permiten acercarse a los restos del poblado fundacional, del monasterio y de las fortificaciones napoleónicas. Esta ordenación también ha favorecido la contemplación del conjunto catedralicio, el río Tormes y el paisaje salmantino.

La intervención ha incorporado espacios ajardinados, zonas de estancia, bancos, luminarias y paneles interpretativos. Asimismo, la plataforma se ha enlazado con el museo, la ladera y el resto del parque. Ambas actuaciones han movilizado cerca de 1,6 millones de euros, 587.294,48 euros para el Portillo y 1.011.930,66 euros para la plataforma.

Las dos intervenciones han sido financiadas con Fondos Europeos 'Next Generation' en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Finalmente, García Carbayo ha anunciado que el Ayuntamiento está trabajando en un proyecto de iluminación artística con dos ámbitos complementarios.

Por un lado, se ha planteado una iluminación capaz de destacar la presencia del cerro y hacerlo visible desde distintos puntos de Salamanca, especialmente desde sus accesos. Por otro, se ha previsto una iluminación más próxima y precisa para realzar la plataforma superior, sus recorridos arqueológicos y el Museo del Cerro de San Vicente.