El Ayuntamiento de Salamanca suma cinco drones y 22 pilotos certificados para la prevención de delitos

El concejal de Protección Ciudadana, Tráfico y Transportes, Ángel Molina, junto al sistema de drones de la Policía Local - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sistema municipal de vigilancia con drones, conjunto de Policía Local y Bomberos bajo dirección común, cuenta con cinco aeronaves, 22 pilotos certificados (once de Policía Local y once de Bomberos, que aporta sus propios equipos y pilotos para su ámbito de actuación).

Solo con la flota de Policía Local se han realizado 274 servicios de vuelo en el periodo, con usos que van desde la vigilancia de vertidos hasta el apoyo a accidentes de tráfico, la disciplina vial, la protección de bienes de interés cultural y zonas arqueológicas, la protección animal, la inspección urbanística y la reconstrucción forense de siniestros viales para Policía Judicial de Tráfico.

En vertidos ilegales, el ámbito donde arrancó el programa, los datos muestran que, frente a los 217 incidentes registrados en los cerca de veinte meses previos a la señalización disuasoria, el año posterior a la puesta en marcha del dispositivo ha registrado 108 incidentes, lo que representa una reducción cercana al 18 por ciento en la frecuencia mensual de este tipo de vertidos.

Este dispositivo tiene la capacidad de captar imágenes con su cámara a dos kilómetros de distancia, por lo que permite detectar cualquier tipo de comportamiento extraño en las zonas donde se han realizado vertidos ilegales.

El Grupo S.I.E.T.E. ha tramitado por iniciativa propia el 44 por ciento de los expedientes de este segundo periodo, frente a un modelo anterior basado casi en exclusiva en el aviso vecinal.

Todos estos puntos cuentan con señalización específica que advierte de la vigilancia con medios aéreos, una medida disuasoria que se suma a los vuelos preventivos.

Los mayores descensos se han registrado en Vía Helmántica, Muñovela, la avenida Juan Pablo II, San Eduardo y Vistahermosa, si bien la vigilancia se reubica de forma constante hacia los nuevos focos que van surgiendo, como el detectado en Calzada de Medina.

Por ello, el concejal de Protección Ciudadana, Tráfico y Transportes, Ángel Molina, que ha presentado las aplicaciones, ha anunciado la ampliación de su uso a nuevos ámbitos de seguridad ciudadana y medio ambiente.

A las labores de prevención y sanción a los infractores se une la limpieza que, de forma periódica, llevan a cabo los servicios municipales en las zonas de vertido identificadas.

En 2025, los servicios de limpieza retiraron 141,7 toneladas de residuos de las zonas en las que se producen vertidos ilegales, frente a las 355,2 toneladas del año 2018 (un 60,1 por ciento menos).

El menor vertido ilegal de escombros se ve acompañado por un incremento en los depósitos de los Puntos Limpios de la ciudad.

Los cuatro espacios ubicados en Prosperidad, Capuchinos, Chinchibarra y El Zurguén recibieron el pasado año 1.024 toneladas de escombros, frente a las 652,9 de 2019 (un 59,6 por ciento más).

El Ayuntamiento incorpora una nueva función a este dispositivo, el control de conductas temerarias con vehículos (carreras, derrapes y maniobras que generan un elevado nivel de ruido y molestias vecinales).

La dificultad para acreditar este tipo de conductas sin sorprender al infractor en el momento de cometerlas ha llevado a incorporar la vigilancia preventiva con drones como herramienta adicional, con despliegues basados en el análisis de las quejas vecinales, que ha permitido establecer un patrón de zonas y horarios más conflictivos.

Durante su primer año de funcionamiento el dron se ha consolidado como una herramienta que va mucho más allá de su función original contra los vertidos.

La Policía Local lo emplea también en la protección de bienes de interés cultural y zonas de especial protección arqueológica, en la inspección urbanística de actividades sin licencia, en tareas de protección animal, y como apoyo a las dotaciones uniformadas en accidentes de tráfico, coordinando la circulación y movilizando recursos incluso antes de que llegue el aviso al 112.

La sección de Policía Judicial de Tráfico ha incorporado además estas aeronaves como herramienta forense, con reconstrucciones en 3D de los siniestros viales que facilitan su investigación.