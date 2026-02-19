Ayuntamiento de Salamanca suspende el programa de Esquí Escolar al no garantizar La Covatilla un servicio en condiciones

SALAMANCA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado la suspesión del Programa Escolar de Esquí 2026 "ante la imposibilidad de que la estación de la Sierra de Béjar-La Covatilla garantice su celebración en las fechas solicitadas y con el personal cualificado necesario.

Desde el Servicio de Deportes se informado a a los centros escolares de la capital salmantina a través de un correo electrónico, en el que se les ha detallado el trabajo que ha venido realizando para poder ofrecer a 576 participantes, repartidos en doce turnos, y las circunstancias que así lo impiden.

Según han informado desde el Consistorio, en el mes de noviembre, los responsables de Sierra de Béjar-La Covatilla informaron al Consistorio de la incapacidad de desarrollar el programadebido a la falta de monitores disponibles para atender a los cursos de iniciación y perfeccionamiento.

Poco antes del periodo vacacional por Navidad, la estación informó de que iba a abrir una bolsa de monitores, desde el 7 de enero, para ampliar los grupos y dar cobertura a los 12 turnos planteados por el Consistorio, con 576 participantes.

Tras las vacaciones navideñas, se han realizado gestiones continuas para cerrar la organización y remitir la correspondiente información a los centros escolares de la capital, aunque la respuesta definitiva de La Covatilla llegó el pasado 2 de febrero con una propuesta de cinco turnos antes de Semana Santa y el resto en el mes de abril.

"La experiencia acumulada durante años en la organización de esta actividad indica que, en las semanas previas a la finalización del tercer trimestre, los centros educativos suelen encontrarse inmersos en exámenes o programas de inmersión lingüística. Además, las condiciones de la estación en abril, mayor horas de luz, temperaturas más altas y nieve primavera, no resultan adecuadas para la práctica de esquí, según han explicado desde el Consistorio.

A ello se suma, un año más, que el telesilla no está operativo, lo que limita considerablemente el área esquiable.