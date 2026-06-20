El Ayuntamiento de Salamanca y la UPSA organizan el taller 'Grupo de apoyo a familias online' los días 23 y 24 de junio - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca y la Unidad de Memoria de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) organizarán el martes 23 y miércoles 24 de junio el taller 'Grupo de apoyo a familias online', dirigido a personas que estén a cargo del cuidado de personas con "quejas subjetivas de memoria o deterioro cognitivo leve" que tengan 60 años o más edad y que se encuentren empadronadas en la ciudad de Salamanca.

El taller se desarrollará en dos sesiones online en los días mencionados, en horario de 17.00 a 19.00 horas, y será impartido por la neuropsicóloga de la Unidad de Memoria de la UPSA y doctora Paula Prieto Fernández, según ha señalado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el mismo 23 de junio, a través del teléfono 650 588 663 o a través de un correo electrónico a unidadmemoria@upsa.es.