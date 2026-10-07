Ayuntamiento de Segovia adjudica por sorteo 26 huertos de ocio en los valles de Eresma y Clamores

El concejal de Sostenibilidad Ambiental, Gabriel Cobos (centro, dcha) durante el sorteo de huertos de ocio. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha adjudicado por sorteo 26 parcelas municipales destinadas a los Huertos de Ocio, situadas en los valles fluviales del Eresma y Clamores y cuyo periodo de ocupación comenzará el 1 de enero de 2027 y se prolongará hasta el 30 de noviembre de 2030.

En total, se han asignado 26 espacios que corresponden a los huertos numerados del 10 al 19 del Valle del Clamores y del 2 al 17 del Valle del Eresma. El sorteo público se ha celebrado en el salón de plenos de la Casa Consistorial y ha contado con 96 solicitudes admitidas, motivo por el que la adjudicación se ha realizado mediante sorteo.

Para el procedimiento de adjudicación se ha utilizado un programa informático específico para este fin, que ha fijado la relación de personas adjudicatarias y la parcela asignada a cada una de ellas, además de la lista de suplentes. Esta lista secundaria se activará en caso de que se produzcan bajas o cualquier otra circunstancia que suponga la pérdida del derecho de uso de una parcela antes de finalizar el periodo establecido.

Según ha explicado la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental, responsable de la gestión de los Huertos de Ocio, tras el sorteo el Ayuntamiento enviará a todas las personas que presentaron su solicitud el listado de adjudicatarios y suplentes y los primeros recibirán un escrito de autorización para el uso de los Huertos Municipales de Ocio, en el que se indicará el número de parcela asignada. Junto a este documento se remitirá una copia de las normas de funcionamiento y se especificará el periodo de explotación, comprendido entre el 1 de enero de 2027 y el 30 de noviembre de 2030.

El uso y disfrute de estas parcelas está regulado por la Ordenanza de 'Ocupación de Terrenos Municipales dedicados a Huertos de Ocio', que establece los derechos y deberes de las personas usuarias de los huertos.

El programa municipal de Huertos de Ocio se puso en marcha en 1999 y, según ha señalado el Ayuntamiento, contribuye al mantenimiento y la promoción del oficio de hortelano, así como a la conservación de las técnicas tradicionales de cultivo y del paisaje hortícola característico del cinturón verde de Segovia, un paisaje histórico protegido.

Además de la comunicación directa a los adjudicatarios, el listado completo de los mismos se publicará en la página web del Ayuntamiento de Segovia (www.segovia.es), en el apartado dedicado a los Huertos de Ocio, para su consulta de forma abierta.