El Ayuntamiento de Segovia aprueba 575.000 euros para ayuda a domicilio, tarjetas monedero y trabajos arqueológicos

Imagen del Pleno del Ayuntamiento de Segovia celebrado este viernes, 29 de mayo - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La sesión plenaria del mes de mayo del Ayuntamiento de Segovia ha concluido con la aprobación de la totalidad de los dictámenes elevados por el equipo de gobierno, entre ellos una modificación presupuestaria de 575.000 euros que permitirá desarrollar una nueva edición de la campaña del comercio con Tarjetas Monedero, el apoyo económico a los trabajos arqueológicos en el yacimiento del Abrigo de San Lázaro y el refuerzo del servicio de ayuda a domicilio.

Otros puntos destacados que han salido adelante han sido el V Plan de Infancia, Adolescencia y Juventud y una nueva Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria.

La modificación presupuestaria ha tenido los votos favorables del Partido Popular y VOX y la abstención de PSOE, IU, Podemos y Ciudadanos.

Los fondos aprobados se destinarán a reforzar el servicio de ayuda a domicilio, uno de los más demandados por la ciudadanía, e impulsarán una nueva campaña de Tarjetas Monedero para incentivar el consumo en el comercio local, con una dotación de 300.000 euros para esta última iniciativa.

La modificación incluye asimismo partidas para subvenciones destinadas a las excavaciones arqueológicas en el Abrigo de San Lázaro, así como para la financiación de las celebraciones de San Frutos y de la Virgen de la Fuencisla.

El grupo municipal Ciudadanos ha valorado la aprobación de los bonos comercio y ha recordado que su recuperación fue una de las condiciones incluidas en el acuerdo presupuestario suscrito con el equipo de gobierno en 2025.

La portavoz de la formación, Noemí Otero, ha señalado que los bonos comercio vuelven a ser una realidad y que los 300.000 euros consignados demuestran que esta medida ha "llegado para quedarse", al tiempo que ha subrayado que los bonos comercio generaron "importantes retornos económicos" en ediciones anteriores y que constituyen una "herramienta eficaz" para el impulso del tejido comercial de proximidad.

V PLAN DE INFANCIA

En lo que respecta al V Plan de Infancia, Adolescencia y Juventud de Segovia, el texto ha recibido el respaldo del Partido Popular y Ciudadanos, la abstención de PSOE, IU y Podemos, y el voto en contra de VOX.

El documento se configura como la hoja de ruta de las políticas municipales dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes durante los próximos años.

Se articula en torno a ocho líneas estratégicas que abarcan desde el impulso del ocio y el tiempo libre hasta el fomento de la participación juvenil en la vida pública, pasando por la movilidad sostenible, los barrios verdes y la consolidación de Segovia como Ciudad Educadora.

La nueva Ordenanza Municipal Reguladora de Limpieza Viaria ha contado con el respaldo del Partido Popular y Ciudadanos. La norma supone una actualización integral de la ordenanza vigente desde 1984, que había quedado desfasada tanto en sus contenidos como en relación con el marco jurídico actual, especialmente en materia de gestión de residuos, procedimiento administrativo y régimen sancionador.

El nuevo texto regula con mayor detalle las actividades generadoras de suciedad --obras, eventos públicos, establecimientos de hostelería y actividad comercial-- e impone obligaciones específicas para minimizar su impacto sobre el espacio público.

Ciudadanos ha calificado el texto de "técnicamente sólido, solvente y elaborado con rigor" y ha puesto en valor la labor del concejal Gabriel Cobos durante su tramitación (hay que recordar que el grupo popular consta de 12 concejales, para una mayoría simple de 13 en el cosistorio segoviano.

El incremento de la aplicación nominativa a las asociaciones de vecinos de Santa Teresa-Puente de Hierro y Santa Eulalia ha recibido el respaldo unánime de todos los grupos municipales.

OTRAS CUESTIONES

Asimismo, el Pleno ha aprobado, con los votos favorables del Partido Popular y la abstención del resto de grupos, el levantamiento de reparo suspensivo de una factura y el reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 31.604,18 euros correspondiente a obligaciones de ejercicios cerrados.

En el apartado de mociones, el Pleno ha debatido las propuestas presentadas por los distintos grupos políticos una vez concluida la parte resolutiva.

También ha prosperado la moción del grupo municipal VOX para la recuperación de la playa de las Arenas, mientras que el resto de las mociones han sido rechazadas.

Entre estas últimas se ha encontrado la presentada por Segovia en Marcha-Podemos sobre el impacto de la IE University en el acceso a la vivienda en la ciudad, que ha generado debate entre los grupos.

Ciudadanos ha votado en contra al considerar que el texto "parte de un diagnóstico equivocado" y utiliza a los estudiantes de la institución como "chivo expiatorio de un problema mucho más complejo".

La portavoz Otero ha defendido que la solución al problema de la vivienda pasa por construir más inmuebles, agilizar el urbanismo y aplicar políticas eficaces, y ha criticado la parálisis que, a su juicio, arrastra el planeamiento urbanístico de Segovia desde hace décadas.