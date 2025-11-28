Ayuntamiento Segovia aprueba un acuerdo que reafirma su compromiso con la igualdad y adaptará el Centro del Románico

Un momento del pleno de esta mañana. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado un acuerdo, con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, por el que reafirma su "compromiso firme con la igualdad y con la erradicación total de cualquier forma de violencia machista".

Además, ha dado el visto bueno a ampliar el porcentaje de gasto plurianual para la ejecución de las obras de rehabilitación de la iglesia de San Nicolás, que permitirán adaptarla como punto informativo del Románico Segoviano.

En el primer caso, el texto ha recibido el respaldo de PP, PSOE, IU, Podemos y Ciudadanos, mientras que el grupo municipal VOX ha votado en contra. En el segundo, todos los grupos se han abstenido excepto el PP, que ha votado a favor.

La sesión ha comenzado con la toma de posesión de Berta Migueláñez Arribas como nueva concejala del Ayuntamiento de Segovia, en sustitución de Rosalía Serrano.

Tras la parte resolutiva de la sesión, se han debatido las mociones presentadas por los distintos grupos políticos. En este contexto, se ha aprobado la propuesta de IU para solicitar la puesta en marcha de medidas contra el acoso escolar.

El resto de mociones - destinar la tasa de autobuses turísticos a vivienda asequible (propuesta por Segovia en Marcha), el apoyo a los negocios afectados por las obras de renaturalización de cuatro plazas de Nueva Segovia (de VOX) y la propuesta sobre el Plan de Gestión de la Ciudad Vieja y su Acueducto (del PSOE) - han sido rechazadas.