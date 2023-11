El Ayuntamiento de Segovia aprueba modificación presupuestaria, por 1,3 millones, para proyectos con subvención europea

SEGOVIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado la modificación presupuestaria, por importe de un 1,3 millones, para proveer de fondos a un conjunto de proyectos que han recibido subvenciones europeas, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En el conjunto de proyectos incluidos en esta modificación presupuestaria aparece la conflictiva reforma de la calle Blanca de Silos, que el equipo de gobierno popular desea convertir en un bulevar peatonal, para revitalizar el tejido comercial y la economía de esa calle y esa zona de la ciudad.

En semanas previas, el proyecto de remodelación de Blanca de Silos ha sido cuestionado por distintos grupos políticos de la oposición municipal y por una recién creada plataforma de vecinos y comerciantes, que se manifiestan en contra de ese futuro bulevar.

Durante el debate del pleno, el portavoz de 'Segovia en Marcha (Podemos-Segovia Verde)', Guillermo san Juan, ha declarado que no le parece adecuado que el recorte de fondos que se necesita realizar, se haga sacrificando el proyecto de un ascensor desde el barrio de San Millán al Paseo del Salón, que había sido aprobado en presupuestos participativos y ya contaba con todos los estudios técnicos.

Para San Juan, el bulevar esconde la intención de convertir la calle Blanca de Silos en una nueva zona de ocio, un 'parque atracciones' para población flotante, donde se incrementará la oferta de alojamientos universitarios y locales de ocio, provocando el alza de coste de los locales para el comercio de barrio y las molestias de ruidos para comerciantes y vecinos.

San Juan, además, ha recordado que el proyecto se ha realizado sin ningún estudio técnico de circulación. El portavoz de Izquierda Unida, Ángel Galindo, ha insistido también en lamentar la eliminación del ascensor de San Millán, cuando el proyecto necesitó un trabajo tedioso de estudios urbanísticos que ya había logrado su aprobación. Ahora, la modificación de este proyecto para proponer otras soluciones de acceso desde San Millán supondrán volver a iniciar los estudios técnicos, que retrasarán la ejecución otros años más, cuando el ascensor podría haber estado instalado en 2024.

PRESENTACIÓN POR SEPARADO

Esther Núñez, portavoz de VOX, ha señalado que desearía que las partidas presupuestarias de cada proyecto se presentaran por separado, para votar cada una de ellas de forma independiente.

Ello se debe a que dentro de todo el conjunto de proyectos, su grupo entiende que alguno de ellos es perjudicial, al suprimir, por ejemplo, zonas de aparcamiento de el barrio de Nueva Segovia, o al no garantizar la revitalización de la calle Blanca de Silos asociada al proyecto de bulevar. Núñez ha puesto como ejemplo la calle San Francisco, peatonal, con un declive de negocios palpable, o la de José Zorrilla, de perfil muy comercial, con tráfico.

No obstante, dado que dentro del conjunto de proyectos hay varios que merecen la aprobación, los dos concejales de VOX han manifestado la intención de abstenerse en la votación.

Jesús García Zamora, del grupo socialista, ha tachado al equipo de gobierno de falta de diálogo, tanto en la propia modificación presupuestaria, como en el proyecto de bulevar, donde no se ha hablado ni con los partidos de la oposición municipal ni con los vecinos y comerciantes d ella plataforma en contra de la remodelación.

También ha pedido al equipo de gobierno que se faciliten los expedientes de forma adecuada, dado que esta petición de modificación presupuestaria se ha recibido con distintas subsanaciones hasta el mismo día previo al del pleno.

Desde el equipo de gobierno, la concejal de Hacienda, Rosalía Serrano, ha defendido la necesidad de la modificación presupuestaria y la solicitud de crédito, para poder dotar de financiación a proyectos que son importantes para Segovia. Según Serrano, si los proyectos son buenos para la ciudad, no deben quedarse sin desarrollar si no reciben subvención europea.

CUMPLIR PLAZOS

Además, la concejal de Hacienda ha insistido en la necesidad de cumplir los plazos de ejecución de los proyectos, para no tener que devolver las subvenciones de los proyectos. Por ello, Rosalía Serrano ha comentado que el equipo de gobierno hace suyos estos proyectos y los llevará a cabo, para evitar la devolución de las partidas europeas concedidas.

La votación de esta modificación presupuestaria ha llevado a su aprobación, con los votos a favor del grupo popular, la abstención de los concejales de VOX y el voto en contra del grupo socialista, Segovia en Marche e Izquierda Unida.

La concejal de Ciudadanos, Noemí Otero, que se manifestó días antes en contra de esta modificación presupuestaria, justificó al alcalde su ausencia del pleno y, al no poder defender la moción que presentaba al mismo, la retiró días antes.

En la última parte del pleno, durante las mociones de los grupos políticos, el grupo socialista ha presentado la suya, respecto a la paralización del proyecto del bulevar en la calle Blanca de Silos. Se han repetido los argumentos de que el bulevar creará una zona de ocio y de alojamientos universitarios que encarecerá el precio del suelo en la zona, que aumentará las molestias para los vecinos y que alejará el pequeño comercio a otras calles.

También se ha aludido al carril bici que se introdujo en la calle, que ahora mismo está desarrollado en sentido contrario a la circulación y que varios concejales populares han definido como 'insensato y peligroso'.

El concejal de Comercio, José Luis Horcajo, ha defendido que los comerciantes de la zona están a favor y que no es posible que en esa zona haya 'pelotazos inmobiliarios', dado que no hay suelo, no hay espacio donde desarrollar nuevas edificaciones.

En el debate también se ha comentado la inexistencia de estudios técnicos sobre la peatonalización de la calle. El alcalde, en la última intervención, ha definido a los grupos de la oposición como 'adivinos con bola de cristal', que son capaces de adivinar qué negocios y qué actividades comerciales y residenciales tendrá la calle tras su transformación en bulevar.

En la votación de la moción del grupo socialista se ha repetido el cómputo de votos similar a la de la modificación presupuestaria, con la abstención de VOX, el voto a favor de socialistas, Podemos e IU, y el voto en contra del grupo popular. Al ser éste mayoritario, la moción socialista no ha sido aprobada y el proyecto de nuevo diseño de la calle Blanca de Silos sigue adelante.