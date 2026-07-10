El Ayuntamiento de Segovia aprueba un préstamo de 9,7 millones para financiar 51 inversiones en la ciudad

Segovia aprueba un préstamo de 9,7 millones para financiar 51 inversiones en la ciudad, aprobadas para cubrir la falta de presupuesto municipal - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado un préstamo de 9,7 millones que permitirán financiar el paquete de inversiones previsto para este ejercicio, paso decisivo para poner en marcha 51 actuaciones destinadas a mejorar infraestructuras, equipamientos y servicios públicos en toda la ciudad, los barrios incorporados y la entidad local menor de Revenga, ante la falta de presupuestos municipales del año en curso.

La sesión plenario ha comenzado con un emotivo recuerdo a Francisco Álvarez, histórico militante de Izquierda Unida y concejal de la corporación municipal durante varios mandatos, fallecido el día anterior.

Álvarez fue responsable de las áreas de Deportes y Juventud entre 2003 y 2007 e impulsó varios proyectos importantes para la ciudad.

La propuesta de operación de crédito, presentada por el equipo de Gobierno, ha contemplado dos operaciones de préstamo. La primera, por importe de un millón de euros, permitirá adquirir un nuevo camión autoescala para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, que sustituirá al vehículo actual, con una antigüedad superior a 30 años.

La segunda, dotada con 8.732.991,32 euros, ha financiado el resto de las inversiones previstas. La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables del Grupo Popular y de la concejala de Ciudadanos.

Estas operaciones completan la financiación del programa de inversiones aprobado el pasado mes de junio, que movilizará un total de 10.094.916,15 euros.

De esa cantidad, 9.732.991 euros han procedido del préstamo aprobado en este pleno extraordinario, mientras que los 361.924,83 euros restantes se han financiado mediante modificaciones presupuestarias derivadas de bajas por anulación de partidas de ejercicios anteriores, que no se ejecutarán, y de remanentes obtenidos gracias al ahorro generado en distintos procesos de licitación.

El mecanismo elegido responde a una circunstancia excepcional: el Ayuntamiento afronta el ejercicio 2026 sin unos presupuestos municipales aprobados, después de que el proyecto presentado por el equipo de Gobierno fuera rechazado el pasado mes de marzo por el resto de grupos de la corporación.

Ante esa situación, el equipo de Gobierno ha optado por canalizar las inversiones a través de este expediente extraordinario de modificación presupuestaria y crédito, al margen de las cuentas generales todavía pendientes de cierre.

El programa de actuaciones permitirá desarrollar proyectos distribuidos por diferentes barrios del municipio, con especial atención a la renovación de infraestructuras básicas como las redes de abastecimiento y saneamiento, la pavimentación de calles y la mejora de la iluminación pública.

Entre las actuaciones más relevantes destaca una inversión récord de 522.000 euros para la adecuación y mejora de once centros educativos y una sala de estudios, con el objetivo de ofrecer espacios más modernos, seguros y funcionales para estudiantes y comunidad educativa.

El deporte también ha recibido un impulso relevante gracias a una inversión cercana al millón de euros destinada a la construcción, renovación y mejora de instalaciones deportivas municipales, entre ellas nuevas pistas en los barrios de San Lorenzo, Hontoria y Fuentemilanos, además de la modernización de instalaciones existentes mediante nueva iluminación, gradas y equipamiento.

El fortalecimiento de los servicios municipales constituye otro de los ejes del plan. Además del camión autoescala para los Bomberos, se incorporarán vehículos y equipamiento para la Policía Local, nuevo material para el área de Deportes y recursos tecnológicos que permitirán avanzar en la transformación digital de la administración municipal.

Entre las inversiones de mayor cuantía figuran también 816.000 euros para la liquidación de las obras del colector de Tejadilla y 800.000 euros de aportación municipal para el desarrollo de suelo industrial a través del Plan Territorial de Fomento.

El programa se completa con la renovación integral de la calle de la Plata, mejoras en el Centro Integral de Servicios Sociales Jesús Mazariegos, inversiones en el Teatro Cervantes, actuaciones en el vial Interpolígonos y la construcción de la rotonda de Coronel Rexach, entre otros proyectos con los que el Ayuntamiento ha buscado avanzar en la modernización de la ciudad pese a la ausencia de cuentas aprobadas para el presente ejercicio.